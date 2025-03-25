媽祖每年進香日期都不同「要擲筊請示」！大甲與白沙屯11點差異一次了解

每年媽祖進香活動期間，媒體都會大量報導，熱鬧的畫面往往吸引民眾的目光。朋友們知道我每年都去參加，經常就會有人跑來問我說，到底媽祖什麼時候要去進香，明年他也要排休假跟著我去。

我每次都回答：我不知道欸。

每年媽祖進香的日期都不一樣 要擲筊請示媽祖

真的是很抱歉，但我確實是不知道。因為每年媽祖進香的日期都不一樣。大甲鎮瀾宮是在農曆正月十五日元宵節當天的下午六點由董事長擲筊請示媽祖；白沙屯拱天宮則是每年的農曆十二月十五日中午一點由當年的爐主擲筊請示媽祖。在擲筊確定日期之前，誰都沒有辦法知道什麼時候去進香。

朋友又問全程需要幾天？要保留幾天的休假才夠？

我就回答：大甲媽祖確定是九天八夜，但白沙屯媽祖的總天數也是在農曆十二月十五日擲筊決定，在此之前，誰都不知道要走幾天。

朋友又問，那路線到底要怎麼走，他不想帶睡袋睡地上，他想要在沿途的飯店過夜，看能不能先知道行程好預訂飯店。

我只好說：大甲媽祖的路線是固定的，但是白沙屯媽祖的路線全部由媽祖臨時決定，事前誰也不知道。

大甲和白沙屯的11點差異不同處

如果照我說的，看起來大甲媽祖和白沙屯媽祖兩個進香的行程好像不大一樣。確實真的是不一樣，兩個活動至少還有以下的差異：

一、大甲沒有報名制度；白沙屯進香活動則有報名的制度，報名者會拿到臂章、背心、帽子、毛巾。

二、大甲叫作「往新港遶境進香」；白沙屯叫作「往北港進香」。不只前往的地點不同，因為「遶境進香」及「進香」名稱的差異，兩個活動的本質及內容也有差異。

三、大甲媽祖神轎的前方有報馬仔、頭旗頭燈、開鑼鼓、繡旗隊、五大神將團、哨角隊、三十六執士隊等莊嚴龐大的前導陣頭，規模浩浩蕩蕩；白沙屯媽祖進香的路程中，神轎前只有頭旗，沒有其他陣頭前導。

四、大甲的隨香客在出發前三天開始吃素；白沙屯的香燈腳要在出發前三天茹素或吃早齋。

五、大甲到新港的去程全部吃素，包括沿途民眾提供的點心餐飲也都是全素，在新港祝壽大典完之後才可吃葷；白沙屯的去程及回程，葷素皆可吃。

六、大甲的路線固定，隨香客大部分都自行走在神轎前方，而且是距離很遠的前方；白沙屯因為路線不定的關係，隨行的香燈腳大都聚集在神轎的附近或者神轎後方。

七、大甲的神轎是八人大轎；白沙屯的是四人輕轎。因為神轎的大小不同，民眾鑽轎底時，大甲的神轎仍然直行前進；白沙屯的神轎則會偏向一側斜行向前。

八、大甲神轎的轎頂有光彩炫目的五指山LED燈；白沙屯神轎行進速度快，轎頂又有粉紅色帆布，有「粉紅超跑」別稱。

在等待「粉紅超跑」白沙屯神轎擇定前進方向的時刻極富有神祕感。（圖片來源：皇冠文化集團《三月瘋媽祖》王惠光◎著）

九、大甲日夜都在趕路，晚上駐駕過夜的時間也很短；白沙屯在用餐時間會停駕休息讓香燈腳用餐，晚上也會有較長的駐駕過夜時間讓香燈腳睡覺。

十、大甲的神轎在大部分的路段開放給一般民眾幫忙抬；白沙屯的神轎則幾乎都由轎班人員負責抬。

十一、大甲的神轎短暫停駕休息及晚上駐駕過夜的地點都是在宮廟，而且是事先就確定好的地點；白沙屯的神轎不只會進入宮廟，也可能會進入民宅、商家、公司行號、政府機關、學校團體停駕休息或駐駕過夜，地點事先不確定。

因為兩個進香活動有很多不同的地方，參與者的體驗及感受也會不一樣，產生的樂趣也會大大不同。這也是進香活動的魅力所在，所以很多人兩個進香活動都會參加。每年只要有時間，兩個活動我都會去。

（本文摘自皇冠《三月瘋媽祖：「最強臺灣媽」朝聖全攻略＆全紀錄》，作者：王惠光）