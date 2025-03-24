台北101插旗台中 中市府：帶動整體百貨營業額收衝千億

聯合報／ 記者余采瀅陳秋雲／台中即時報導
台北101與國泰人壽攜手合作，進軍台中七期。經發局統計，各大商場陸續完工，帶動百貨整體營業額上看千億。記者陳秋雲/攝影
台北101與國泰人壽攜手合作，進軍台中七期。經發局統計，各大商場陸續完工，帶動百貨整體營業額上看千億。記者陳秋雲/攝影

台中商業市場活絡，繼漢神洲際百貨、D-one第一大天地宣布插旗台中，台北101與國泰人壽兩大龍頭企業今宣告攜手進軍台中七期，打造「置地廣場 台中」整體投資額上看百億，預計2030開幕，未來台中整體百貨市場營業額將上看千億。

經濟發展局表示，「置地廣場 台中」鄰近捷運市政府站，總樓地板面積約達4.7萬坪，這座結合商場、辦公與旅館業的百億級建築，提升台中商業環境。

「置地廣場 台中」B1至7樓是高端商場約1.7萬坪，將匯聚國際級品牌及多元生活場域，把台北101成功經驗帶到台中，可望成為台中新一代地標性建築。

市府經發局長張峯源表示「歡迎投資台中！」台中是中台灣七縣市消費重鎮，人口突破286萬，百貨零售市場不斷擴張。

除新光三越、大遠百往年穩坐全台業績店王店后，MITSUI OUTLET PARK三井台中港及東區LaLaport營業額也穩定成長，伴隨全國最大商場的「D-ONE第一大天地」去年動土、漢神洲際購物中心也已上梁迎向完工。

張峯源說，市府自前年起陸續完成北屯區市31、大里區市7、北屯區太和段市場用地等3案市場BOT案簽約，預計2028年皆可完工營運，目前尚有北屯區市30公告招商中，預計今年第3季簽約。

張峯源表示，國內外百貨龍頭紛紛加入台中消費戰局，未來台中整體百貨市場營業額將上看千億。

根據財政部最新統計，去年台中綜合所得稅收達632億元，較前年成長16%，成長幅度六都居冠。

經發局指出，市長盧秀燕任內任內綜所稅成長近9成、營所稅成長近5成，顯示台中市所得增加帶動整體消費力及營利消費額成長。

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