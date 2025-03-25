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山難、火災頻傳 南投消防人力緊

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
今年3月中旬山區罕見下起大雪，帶來多起山域意外，太管處呼籲，爬山賞雪務必備妥雪地三寶，若沒有雪地登山經驗與訓練，不要再上山。圖／太管處提供
今年3月中旬山區罕見下起大雪，帶來多起山域意外，太管處呼籲，爬山賞雪務必備妥雪地三寶，若沒有雪地登山經驗與訓練，不要再上山。圖／太管處提供

三月大雪導致山域事故頻傳，又逢清明時節，墓地火警多，南投消防人員上山在冰雪環境涉險搜救，下山還要忙滅火，大呼吃不消，希望民眾登山量力而為，更盼相關單位從源頭管制，掃墓務必撲滅餘燼再離開。

南投縣消防局指出，今年3月大雪，積雪消融結成硬冰，導致山域事故頻傳，經統計，今年3月還沒過完，通報摔傷、高山症或失聯等山難案件已14起，相較於去年3月共10起，事故數明顯增加，消防員因此頻繁且涉險出勤。

消防員表示，近期接二連三的山域搜救，為救人快腿上山，但山區冰雪環境，每次出勤都是涉險拿命拚。搜救人員也抱怨，山難狀況多，不少是錯判高山環境或自身能力，不乏根本未依規定申請入山、辦登山險，甚至裝備沒帶足或不具初級緊急救護能力，呼籲前端山域管理單位落實源頭管制。

消防局更呼籲，登山前務必確認山區氣候，應審慎規畫，攜帶合適裝備，隨時注意自身安全，量力而為。

另近期天氣回暖，且清明節連假將屆，不少民眾為準備出遊或避開人潮，提前掃墓，但也導致墓地、雜草火警暴增，光是22、23日分別發生24起、32起，高達56起火警，遍及各鄉鎮市，消防人車頻出勤。

消防人力不足，清明時節墓地火警又狂燒，雪地涉險下山就算有休假，但發生火警也須支應滅火救災勤務，分身乏術，大呼吃不消。

消防局指出，掃墓切記「四不二記得」不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不飛揚冥紙、不燃放爆竹，更要記得滅餘燼、收垃圾，離開前務必確認餘燼已滅。

南投縣

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