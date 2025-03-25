中市中小學桌椅汰換 挨轟跳票

台中市半數國中小學生課桌椅逾使用年限，市長盧秀燕去年宣布分3年全面汰換，去年底先換國小高年級、國中三年級桌椅。民進黨議員指家長、學校質疑至今沒看到任一套新課桌椅，痛批市府跳票。教育局表示暑假陸續到位。

市長盧秀燕去年7月宣布，推出「陪你長大，全面汰換學校課桌椅」計畫。盧秀燕表示，學生每天就有三分之一的時間在學校學習，學生因課桌椅老舊或不合身型，影響學習和坐姿、視力。

台中市有314所國中小、22萬多名學生，市府規畫從2024到2026年，分3年全面更新可調式課桌椅，配合學生身高、體型調整高度，原訂汰換順序為國小高、中、低年級；國中三、二、一年級，需汰換15萬417套課桌椅，總經費4.5億元。

市府教育局指出，汰換可調式課桌椅的計畫，去年12月19日決標，但簽訂採購契約期間，發現廠商提供的可調式課桌椅樣品有部分不符招標規定，因此依政府採購法第50條第2項規定，今年3月11日公告撤銷決標；教育局加速後續採購程序，預計今年暑假陸續交貨，送到學校。

台中教師產業工會理事長林碩杰說，原本家長和師生課桌椅有所期待，現在跳票，期待落空，市府不應放任這類事件發生。

議員蔡耀頡、江肇國說，市府大動作宣布要更換課桌椅，讓學童擁有更好學習環境，但開學後卻發現，承諾的新桌椅根本不見蹤影，家長與老師苦等。

且此次課桌椅更換計畫，並非一般的小型採購，而是影響22萬名學生的學習權益，他質疑市府是否因行政問題導致進度延宕，一直未對外說明。

議員張家銨痛批，市長親自拍板的計畫，還動用第二預備金，結果新學期已開始，師生期待一場空。

議員張瀞分表示，簽約前發現樣品不符，還算幸運，否則送到各校才發現不好用，花大錢學生還受罪，建議教育局日後應主動說明，才不會讓外界有不當聯想。