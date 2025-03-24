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獨／最年長局長！77歲曾國鈞重掌中市地政局 續寫2記錄

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獨／最年長局長！77歲曾國鈞重掌中市地政局 續寫2記錄

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府今發布人事命令，重新延攬已77歲的曾國鈞回鍋擔任地政局長。圖／台中市政府提供
台中市政府今發布人事命令，重新延攬已77歲的曾國鈞回鍋擔任地政局長。圖／台中市政府提供

台中市政府今發布人事命令，重新延攬已77歲的曾國鈞回鍋擔任地政局長，也使他重寫歷來擔任最久，以及最年長局長的記錄。曾國鈞說，上任後，要為以往他任內規畫的重劃區進一步綠美化、藝術化，為重劃區加值，帶給市民更好的生活環境。

據了解，前地政局長吳存金本月3日因案被調查而提出辭呈，副市長黃國榮及賴淑惠隨即銜市長盧秀燕之命聯繫曾國鈞，邀請他重返地政局擔任局長。曾國鈞同意後，13日下午會見盧市長，但因已安排14至21日前往荷蘭等國旅遊，因此定明天就職。

曾國鈞歷任7屆4位市長，擔任地政局長26年餘，台中市6至14期的重劃區和水湳區段徵收案，都是在他任內規畫、推動。他今天說，現僅剩13、14期仍在收尾階段，上任後會繼續把抵費地賣掉，才算把工作完成。曾國鈞說，市府進行重劃，已先出資，賣抵費地是回收重劃的費用，所以這個工作必須完成。

曾國鈞在前市長胡志強任內退休，歷來僅前市長林佳龍任內未獲聘市政顧問。盧秀燕上任後，重新聘為市政顧問，也持續擔任市府的市地重畫和區段徵收委員會委員。

對於曾經離開又再次回到工作上，曾國鈞說，以往開闢重劃區都是把電力、電信等公共設施做完了，就以為完成了，但他回首一看，認為還應該要為這些重劃區綠美化、藝術化，並帶入文化氣息才是更佳的作法，也為市民帶來更好的居住環境，因此上任後將進一步推動。

綠美化 重劃區

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