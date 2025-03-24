天然肥料好神奇 彰農民澆灌農田玉米果穗1根變3根

彰化縣政府將在溪湖鎮設置沼渣沼液豬糞尿處理廠，引發當地居民反彈，同一生活圈的農民先行試用，發現效果出乎意料，原本玉米生長加倍，水稻、蔬菜的發育良好，病蟲害減少。

豬糞尿處理廠興建爭議迄今未化解，試用的農民保持低調，避免抗議延燒到自己，八堡好米推廣協會總幹事凃富滕在縣議員凃俊任鼓勵下，今帶凌俊任等人查看八分大的農地並發表試用心得。

凃富滕說，沼渣沼液灌溉田畦，農作物吸收後都變得壯碩肥美，蔬菜莖部結實，菜葉很「漂亮」，水稻長得很有「精神」，最明顯的是玉米果穗原本1根可多長2根變3根，農作物根莖健康有助葉、果實生長，提高病蟲害的抵抗力。

許姓養豬業者表示，沼渣沼液經過處理直接排入大排水溝，從資源回收的角度來看是一種浪費，他載給農民倒入田間當肥料，沼渣沼液不是原始豬糞尿，沒想像中的豬糞尿味，對養豬戶來講少一道排出程序，減少一筆開銷，很樂意配合農民把沼渣沼液倒進農地。

根據溪湖鎮反豬糞尿處理廠自救會統計，二林區養豬場最多，至少255場，溪湖區不到50場，自救會對縣政府「硬塞」豬糞尿處理廠的作法相當反感，不過縣政府安排參觀外縣市豬糞尿處理廠，極力化解民怨。