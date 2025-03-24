全民為大佛換新裝 彰化縣政府廣邀各路好手投稿拿大獎

八卦山大佛是彰化的地標，2025台灣設計展10月在彰化登場，彰化縣政府在行銷時，即以大佛為主要元素，結合設計、觀光與文化特色，為設計展熱身，其中「大佛換新裝—佛系奇思妙想」創意設計徵件活動今天正式開跑，廣邀各路好手前來投稿拿大獎。

彰化縣政府新聞處長李俊德說，為了替2025台灣設計展熱身，縣府以八卦山大佛為靈感，特別規劃一系列數位行銷活動，推出「大佛動一動」、「大佛上上籤」及「大佛換新裝」三階段數位行銷活動，結合設計、觀光與文化特色，翻轉外界對彰化的傳統印象，為設計展預熱。

其中，第一階段「大佛動一動」共有230萬人次參與，第二階段「大佛上上籤」有287萬人次參與，新聞處今天宣布第三階段的「大佛換新裝—佛系奇思妙想」創意設計徵件活動，正式開跑，希望全國鄉親好朋友，一起為大佛添加新裝。

李俊德說，第三階段的「大佛換新裝—佛系奇思妙想」創意設計徵件活動，民眾可以透過各種方式來設計，不論是插畫、平面設計、AI繪圖，甚至是攝影、手作，都能來投稿！只要進入人氣票選前10名就可獲得超商禮券，依據票數高低，前3名可分別獲得10000 元、8000元及5000元禮券，第4至第10名也可獲得2000元禮券。

李俊德表示，希望第三階段數位行銷活動，能夠吸引更多人來參與，讓台灣設計展在彰化樹立新的典範，帶來全新的設計發想，推動台灣新美學的開始。