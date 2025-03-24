彰議員停車爭議難平息 王功派出所被改名她的停車場

彰化縣和美區縣議員賴清美本月21日到芳苑鄉王功，因找不到車位，直接開進王功派出所臨停，被值班員警制止，雙方爭執10分鐘，警分局長宋俊良接獲通報趕到致歉，賴清美仍氣憤難平，事後在個人臉書PO文批評。網友不領情，甚至把Google地圖的王功派出所改為「賴清美的王功停車場」，讓她原有的公益形象大翻車。

根據賴清美的說法，本月21日她到芳苑鄉訪友，約在芳苑警分局王功派出所附近見面，因找不到停車位就開進王功派出所停車，值班台員警出來大喊「這裡不能停車，出去。」賴清美出去後打電話給縣警局公關科，縣警局通知芳苑警分局處理，王功派出所長帶她進入所內並了解情況，值班員警持手機蒐證，揚言要依妨害公務罪法辦她。

賴清美事後氣憤難平，在個人臉書PO文我以為通常相约都會選在醒目的地方，一直認為警察機關是個很不錯的選擇地點，想說警局如果可以讓我們民眾暫停車3至5分鐘等人。（人沒有離開喔）我想應不為過！可是……可是⋯，今天到最後還是要感謝分局長及所長幫忙解圍，真的感受到基層…。」還說「以後難道警局大門關起來，都不可讓民眾進入嗎？」

未料網友幾乎一面倒批評賴清美耍特權、土皇帝、好大的官威，有網友留言「我們可以要求派出所暫停（車）嗎？」賴清美接到多通無聲電話，今一度把Google地圖的王功派出所惡搞改名為「賴清美的王功停車場」，賴清美的和美鎮服務處也被改名為「賴清美議員停車場」，要大家去服務處停車。賴清美在個人臉書PO圖文，聲稱控告批評和騷擾她的網友。

與賴清美發生爭執的員警今年6月退休，昨天開始放退休前的特休假等假期。芳苑警分局今表示，這名員警事前已申請休假，非為縣議員賴清美事件而請假躲避，有關縣議員賴清美停車糾紛一事，都由分局長宋俊良對面說明，王功派出所和員警不對外發言。

民進黨縣議員賴清美在地方沒經營派系關係，向來以「關懷弱勢」累積基層服務口碑，最廣為人知的是2022年6月披露和美鎮「皮包骨」葉家3兄弟案，縣政府社會救助金專戶受理民眾指定捐款，募得逾700萬元；去年二月間，伸港陳家兩姊妹在路口被車撞成重傷，她也持續關懷；去年三月，彰化縣伸港鄉賣鹹粥74歲阿嬤的20歲孫子，因涉詐騙案被拘留在大陸，她協助奔走救人；每年伸港蒜頭採收、烏魚收成或天災人禍，都看得到她的身影。雖是綠營「孤鳥」但她闖出一片天地，蟬連5屆縣議員，

有和美區員警指出，賴清美若在和美區警察單位臨停不是問題，跨區到芳苑警分局，不先打招呼就逕入派出所停車，還遇上已無所求的即將退休員警，可能與爆發爭執的關鍵。