彰化員林火車站交通好塞！台鐵撥地400坪 拓寬站北民權街解套

彰化縣員林火車站是南彰化第一大火車站，站前交通常壅塞，員林市公所獲台鐵公司撥用約400坪土地，將拓寬車站以北的單行道民權街為雙線道，今年年中舉辦說明會采集民意，預計下半年發包施工，希望完工後讓站前交通分流。

員林火車站廣場像T字路口，火車站門牌就是站前的北側民權街，這條路屬單行道，北側遇到歷史建築經濟部標準檢驗局員林辦公處，左轉接車水車龍的中山路，較少車輛進出。到火車站的車輛大多從站前道路進入、迴轉到中山路，或走光復街接民族街、中山路一段，通行民權街的不多，交通疏導功能大打折扣。

員林火車站前道路每到尖峰時段，常車輛壅塞，前市長張錦昆任內採納地方意見拓寬民權街，因火車站與民權街的路口有鐵路警察派出所，後面接著是鐵路停車場，事涉產權使用，從張錦昆任期談到游振雄第二任，即將水到渠成，令人遺憾的是游振雄病故，現由代理市長賴致富繼續辦理。

台鐵公司與員林市公所談成撥用土地事宜，分2筆撥交，現在辦理產權轉移手續，完成後台鐵將拆除鐵路警察派出所，覓地重建，拓寬道路雖沒徵收民地、拆除民房的問題，市公所仍依規定舉辦地方說明會，了解民眾對拓寬後的民權路道路規畫有何意見，最重要給被拆屋的台鐵局陳述意見。

員林市公所今表示，已編列經費將按都市計畫把民權街從現在約5公尺拓寬到11公尺，畫設雙線道，拓寬後車輛可從民權街進出火車站廣場和中山路，希望紓散廣場車流，市公所將會同交通單位參酌地方民意增設交通號誌，拓寬通車後讓車輛依號誌進出民權街，以後不必都在站前迴轉到中山路，