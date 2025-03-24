清明連假遇大甲鎮瀾宮媽祖遶境 台中交管疏運措施看這
清明連假將至，因適逢大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香，台中市警局已針對轄內國道、鐵路、大眾運輸工具等，展開相關交通疏導計畫，將從4月2日清明連假的前一天，即展開相關部署勤務，提醒市民提早規畫路線。
台中市警局表示，依歷次連續假期交通特性，清明節假期前一日（4月2日）及最後一日（4月6日）預估將以返鄉及收假返回工作崗位旅次為主，交通疏導規劃重點為高鐵台中站、各鐵、公路車站、高速公路、快速公路、省道疏運路線等交通要道周邊道路。
屆時各重點路段、路口將派遣員警、義交加強交通指揮疏導、巡邏掌握交通狀況，一發現交通堵塞，立即通報處置；另連續假期期間亦對轄內各公墓、納骨塔、樹葬區及掃墓專車動線等處加強規畫交通疏導作為。
長短途車輛建議改走下列替代道路：
一、國道短途替代道路：
（一）國道1號大雅系統至員林系統，可行駛台1線、台14線、159市道、台74線。
（二）快官至草屯路段：可行駛台14線；中興至中投路段：可行駛台63線。
二、國道長途替代道路：
（一）國道3號霧峰至國道1號台中系統及國道3號中港系統：雙向替代行駛台74線。(二)國道3號舊正系統至台中地區雙向可行駛台63線，可適度避開車流。
清明連假期間，適逢大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香，起駕管制時間為4月4日下午2時至4月5日凌晨2時。
交通管制分為三層：
（一）第一層為行人徒步區
（二）第二層為禁止汽車進入區
（三）第三層為道路封閉路段，該活動訂於今年4月4日晚間11時由大甲鎮瀾宮起駕建議車輛改走下列替代道路：
（一）北上車輛可由中山路一段-左轉東安路-右轉興安路-左轉新政路-右轉大安港路-北上繞行。
（二）南下車輛可由大甲區經國路-右轉大安港路-台61線西濱南下繞行。
台中市警局呼籲，連假期間難免聚餐飲宴歡度佳節，請隨時互相提醒身邊親友「開車不喝酒、喝酒不開車，翌日宿醉不上路」，共維用路安全，警方防制酒後駕車執法強度絕不鬆懈，呼籲駕駛人切勿心存僥倖，以身試法。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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