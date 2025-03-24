聽新聞
0:00 / 0:00
爛尾樓產權負責難列管 中市府籲中央研議修法
台中市清水區中興街1處6層樓建物，前天驚傳5、6樓坍塌呈V字型，該建物為「爛尾樓」，仍有塌陷風險。台中市都發局表示，建請中央考慮針對「爛尾樓」處理盡速檢討相關修法，讓各縣市可依規處置，以維公安。
都發局指出，「爛尾樓」通常指未能按計劃完工，或不符合建築法標準的建案，全國各縣市皆有相關情形，多涉及私權糾紛，樣態複雜，缺乏認定標準，市府目前受限中央法令，僅能不准其後續建築許可，並只能由相關所有權人加強公安維護。
都發局表示，「爛尾樓」未完整取得建築許可程序，地方政府無法有效要求涉及有私權糾紛，或有司法爭訟的「爛尾樓」速補辦法定程序，或要求由起造人、所有權人及使用人速改善，以維公安，且因財產權為憲法第15條規定所保障，建築法令並無法逾越憲法規定，因此建請中央能檢討相關法令，如類似都更條例之財產權處分，以利地方配合。
都發局強調，依照建築法第77條第一項規定，建築物所有權人、使用人，應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，若違規可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。
都發局呼籲民眾若對建築物結構安全有疑慮，經向相關所有權人提出反應後不處理，可撥打1999或區里行政系統或都發局通報陳情，以利派員檢查公安構造設備，並依規要求改善，市府也將輔導其申請「老舊建物耐震安全補助」與「老舊建物弱層補助」，維護公共安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言