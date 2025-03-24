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彰議員停車爭議傳警局長要辦人？縣警局否認：調查釐清

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議員賴清美到芳苑警分局王功派出所借停車引發爭議，傳聞警察局長陳明君震怒要辦人，縣警局今天否認局長有此說法，而是要求要依法行政，秉公處理。圖／賴清美提供
彰化縣議員賴清美到芳苑警分局王功派出所借停車引發爭議，傳聞警察局長陳明君震怒要辦人，縣警局今天否認局長有此說法，而是要求要依法行政，秉公處理。圖／賴清美提供

彰化縣議員賴清美到芳苑警分局王功派出所借停車引發爭議，縣警局否認警察局長陳明君「震怒」及要「辦人」說法，而是請芳苑分局調查釐清，務必依法行政、嚴守秉公處理原則，對雙方當日言行均應公平檢視；縣議員賴清美也說，陳明君局長只說要「查清楚」，沒所謂震怒，也沒說要懲處員警。

縣議員賴清美本月21日下午開車到芳苑警分局王功派出所暫停等人，卻被值班員警驅趕，還要辦她妨害公務，賴清美將爭執過程po在臉書上，稱值班台印著「很高興為您服務」字句十分諷刺，不料反而在網路炸鍋，一面倒挨批是搞「特權」，半夜被狂遭17通電話騷擾。

針對此一事件，有媒體稱警察局長陳明君在事發時間，表示「震怒要辦人」，部分基層員警則認為，在事實真相還查清楚前，就「震怒要辦人」，不免言之過早，也會影響基層員警士氣，不過，縣警局今天否認警察局長「震怒」及要「辦人」說法。

縣警局表示，事發後，警察局長陳明君了解事情經過後，請芳苑分局調查釐清，務必依法行政、嚴守秉公處理原則，對雙方當日言行均應公平檢視，絕無所謂「震怒要辦人」說法。

賴清美也說，事情發生後，她曾向縣警局公關科長林呈祥反映，她也跟警察局長陳明君通過電話，陳局長只是表示會查清楚，秉公處理，從語氣中，沒有感受到局長「震怒」，也沒有說要辦人及懲處員警。

警察 議員 賴清美

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