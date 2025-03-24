中市府發布人事命令 曾國鈞掌地政局、林鼎超接研考會

台中市政府24日發布最新局處首長任命，地政局局長一職由曾國鈞回任，研究發展考核委員會主任委員則延攬林鼎超接掌。台中市政府表示，市府期待透過「老幹新枝」的人事布局，兼顧傳承與創新，穩健推動台中市政。

新任地政局長曾國鈞，國立政治大學地政系畢業，曾擔任台中市政府地政業務主管近27年、歷經七屆四位市長，創下地方政府紀錄。

台中市政府表示，曾國鈞見證台中縣市合併、催生中部科學園區、促成水湳經貿園區誕生，協助國家推動土地政策功績卓著，期待倚重曾國鈞的豐富行政經驗，奠定台中邁向國際大城的堅實基礎。

新任研考會主委林鼎超，43歲，國立政治大學EMBA經營管理碩士、美國舊金山大學財經及市場行銷系畢業，曾任中國信託香港分行經理、高雄市政府青年局首任局長、基隆市政府產業發展處處長、台北漁產運銷公司董事。