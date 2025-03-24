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中市府人事調整！老將曾國鈞掌地政局、林鼎超接研考會
台中市政府今日發布最新局處首長任命，地政局局長一職由曾國鈞回任，研究發展考核委員會主任委員則延攬林鼎超接掌。台中市政府表示，市府期待透過「老幹新枝」人事布局，兼顧傳承與創新，穩健推動台中市政。
新任地政局長曾國鈞，國立政治大學地政系畢業，曾擔任台中市政府地政業務主管近27年、歷經七屆四位市長，創下地方政府紀錄。台中市政府表示，曾局長見證台中縣市合併、催生中部科學園區、促成水湳經貿園區誕生，協助國家推動土地政策功績卓著，期待倚重曾局長的豐富行政經驗，奠定台中邁向國際大城的堅實基礎。
新任研考會主委林鼎超，43歲，國立政治大學EMBA經營管理碩士、美國舊金山大學財經及市場行銷系畢業，曾任中國信託香港分行經理、高雄市政府青年局首任局長、基隆市政府產業發展處處長、台北漁產運銷公司董事，市府期望林主委憑藉跨領域的金融產業與行政經歷，協助市府各項重大建設推動，促進行政革新、實踐透明治理，落實盧市長陽光政治的理念。
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