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林鼎超接盧秀燕研考主委 政壇：借重謝國樑反罷經驗？

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府今天下午發布新人事，新任研考會主委林鼎超，曾任韓國瑜青年局長、謝國樑產發處長，政壇解讀為反罷免而來？市府表示借重產發長才。圖／取自基隆市府官網
台中市政府今天下午發布新人事，新任研考會主委林鼎超，曾任韓國瑜青年局長、謝國樑產發處長，政壇解讀為反罷免而來？市府表示借重產發長才。圖／取自基隆市府官網

台中市政府今天下午4時發布新任研考會主委林鼎超，據了解林曾擔任基隆市產發處長，也是韓國瑜高雄市長任內的青年局長，兩位「老闆」都經歷過罷免。政壇解讀中市府延攬林鼎超，頗有借重謝國樑挺過罷免的經驗。市府表示，與大罷免無關，純粹是借重人才，協助市政研考工作。

中市府考會前主委劉彥澧、國民黨立委徐巧芯的丈夫，名嘴溫朗東爆他上班日打德州撲克，劉彥澧澄清當天請假，且是參加合法的撲克競技賽，但仍請辭，市長盧秀燕說，因劉彥澧辭意甚堅，予以尊重。

中市府今天宣布，任用林鼎超為研考會主委。林鼎超42歲，曾任連勝文特助、高雄市青年局長、基隆市產發處長，學經歷豐富。

前研考會主委劉彥澧是大數據長才，林鼎超則畢業於美國舊金山大學財經及市場行銷系，曾經擔任中國信託商業銀行香港分行經理，且歷任韓國瑜與謝國樑市府的一級主管，學經歷漂亮。

政壇解讀，因兩位前老闆都有被罷免的經驗，林鼎超此番來中市任職，是否與反罷有關？市府表示是借重他財經與產業專才，地方人士則表示「反罷？格局也太小了！」

林鼎超 罷免 韓國瑜

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