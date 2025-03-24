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清明連假逢大甲媽遶境進香 中市警加強交通疏導

中央社／ 台中24日電

清明連假即將到來，期間適逢大甲媽遶境進香起駕，台中市警察局今天表示，將針對轄內高鐵、台鐵、公路車站、高速公路、快速公路、省道疏運路線等周邊重點道路加強交通疏導。

清明節4天連假將到來，而大甲媽遶境進香也訂於4月4日晚上起駕，除了返鄉掃墓、旅遊人潮，還有參加宗教活動的民眾。警方表示，將加強交通疏導，也呼籲民眾多使用公共運輸，讓交通安全順暢。

市警局指出，將針對轄內高鐵、台鐵、公路車站、高速公路、快速公路、省道疏運路線等周邊重點道路，各公墓、生命紀念園區、納骨塔、樹葬區及觀光景點易壅塞路段，規劃員警、義交加強疏導尖峰時段車流。

清明連假適逢大甲媽遶境進香起駕，警方說明，起駕管制時間為4月4日下午2時至4月5日凌晨2時，交通管制分為3層，第1層為行人徒步區，第2層為禁止汽車進入區，第3層為道路封閉路段，由於起駕時間訂於4月4日晚上11時，建議車輛屆時改走替代道路。

市警局交通警察大隊提醒民眾注意行車安全，旅途自駕請做好車輛檢查，可利用「台中交通網」APP查詢中市交通狀況及停車資訊，也可收聽警察廣播電台避開壅塞路段。如若行經壅塞路段，請遵守交通管制措施及現場員警、義交人員的指揮，確保交通秩序與安全。

警方指出，今年清明連假中部地區國道1號及國道3號高速公路號並無實施高承載管制，於高速公路車多時，請民眾利用相關替代道路以避開車流，也籲請民眾善用搭乘大眾運輸以減少車流。

警察 連假 高速公路

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