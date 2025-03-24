大甲媽、白沙屯媽遶境 彰化縣政府中庭確定無法供休息

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，19年來，來程及回程經過彰化市時，縣府往年都開放「中庭」給香客與信徒休息，但今年因彰化縣政府正辦理耐震補強工程，將不開放中庭，只開放縣府1樓廁所供使用； 但縣立圖書館前廣場、縣立美術館前廣場可休息。

大甲鎮瀾宮媽祖今年9天8夜進香遶境之旅，訂於4月4日起駕，來程預計4月5日、回程時訂4月 11日到彰化市。

彰化縣政府從前縣長卓伯源以來，即開放縣府中庭供香客休息，另外，縣府廣場及周邊、縣府南郭路停車場，也都提供信眾搭帳棚休息、供餐使用。但縣府表示，因縣府正辦理耐震補強工程，將不開放中庭，但仍開放縣府1樓廁所可以使用，且縣立圖書館前廣場及縣立美術館前廣場可供香客休息，同時為確保安全，請香客避免進入縣府廣場工程區。

縣府行政處表示，縣府為改善周邊停車空間，正進行「彰化市南郭路立體停車場興建工程」，工程期間南郭路機車停車場無法停放，所以規劃在府前廣場設置停車位予縣府同仁及洽公民眾使用，大甲媽祖鑾轎預計4月5日進入彰化，處於連假期間，當日可開放「府前廣場」空間供香客搭帳棚及休息使用。