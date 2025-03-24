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誰說彰化不好玩…來彰化玩「三鐵」 包準玩到鐵腿

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府推出「彰化玩三鐵」，從下月起到年底，推出實境解謎、龍舟賽、馬拉松及田野運動派對等系列活動，縣長王惠美歡迎全國民眾來彰化玩到「鐵腿」。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府推出「彰化玩三鐵」，從下月起到年底，推出實境解謎、龍舟賽、馬拉松及田野運動派對等系列活動，縣長王惠美歡迎全國民眾來彰化玩到「鐵腿」。記者劉明岩／攝影

來彰化怎麼玩？彰化縣政府推出「彰化玩三鐵」，也就是搭台鐵、高鐵來彰化，再以鐵馬或用雙腳來玩彰化。 值此春暖花開，從下月起到年底，推出實境解謎、龍舟賽、馬拉松及田野運動派對等系列活動，縣長王惠美歡迎全國民眾來彰化玩到「鐵腿」。

彰化縣政府今天在縣警局中庭為「彰化玩三鐵」系列活動宣傳，縣長王惠美說，今年的「彰化玩三鐵」以首創的「百馬金像獎」揭開序幕，特別為在彰化完成第一場、第一百場及第三百場馬拉松的跑者頒發專屬獎盃，此次共有37名跑友獲獎，其中包含2位三百馬、11位百馬及24位初馬，充分展現彰化馬拉松嘉年華的品牌影響力。

此外，今年度的實境解謎活動，4月將重新開放彰化、鹿港、員林及北斗的線上解謎遊戲，7至9月的將在彰化、和美及永靖新增三場次實體解謎活動，透過數位科技讓民眾更深入了解彰化的歷史文化，凡是高中以下學生完成學習單並上傳，即可獲得精美小禮物。

2025鹿港國際龍舟錦標賽則是5月30日至6月1日登場，報名至今天截止，各組第一名最高獎金可達25萬元，歡迎喜愛龍舟運動的朋友前來觀賽，還可以到鹿港逛古蹟、拜廟及吃美食。

王惠美說，為了串聯更多運動觀光活動，縣府也精心規劃了一系列精彩賽事與活動，包括9月的「北斗田野運動派對」、10月的野餐健走、9至11月的六大馬拉松賽事，以及11月「花田祭」及新增的「一騎找Chill」單車活動。民眾只要參加三個場次活動，就有機會抽中彰化特色景點積木，歡迎大家四季暢遊彰化。

中華民國舒康樂活運動協會理事長鄭宗政表示，每年彰化藉由運動帶來的經濟、觀光、住宿、旅遊效益，不斷逐年成長並發光發熱，創造運動的健康經濟，讓彰化錢滾進來，發大財。他同時預告，協會訂4月13日將與縣府在田中高鐵站區舉辦「台灣心田中友善運動節」，活動內容包含寵物路跑、3K超慢跑、5K健跑、12K路跑及健行，參加人數即將突破5千人，當天現場有在地市集和特色活動，邀請大家一起來享受健康，推動彰化成為一個運動大縣。

運動 馬拉松

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