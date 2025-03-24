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彰化縣政府小內閣異動 4名一級主管4/1上任

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府經濟暨綠能發展處副處長郭至善（右），將升任農業處長。照片／彰化縣政府提供
彰化縣政府經濟暨綠能發展處副處長郭至善（右），將升任農業處長。照片／彰化縣政府提供

彰化縣政府今天發布四位一級主管，包括縣府參議劉玉平接任民政處長、縣府參議施敏華接任計畫處長、經濟暨綠能發展處副處長郭至善升任農業處長，彰化地政事務所主任陳麗梅調任地政處長，另城市暨觀光發展處副處長洪世益調任經濟暨綠能發展處副處長，均4月1日上任。

縣府表示，新任民政處長劉玉平58歲，國立中興大學都市計畫學系碩士，曾任建設局課長、縣府秘書、環境保護局長、建設處副處長、經濟暨綠能發展處長、建設處長、縣府參議等職。劉玉平上任後，首先要面對的是彰化芳苑火葬場興建案，此案面對地方抗爭的壓力。

新任農業處長郭至善58歲，國立彰化師範大學工業教育系碩士，曾任農業處科長、副處長、經濟暨綠能發展處副處長等職。原任農業處長邱奕志去年8月底借調結束，回原任教的大學教書，懸缺7個月，原以現任縣農會總幹事張建豐被看好，結果卻由郭至善出線，郭曾擔任農業處副處長多年。

新任地政處長陳麗梅56歲，國立彰化師範大學財務金融技術學系碩士，曾任和美地政事務所課長、地政處科長、地政處副處長、彰化地政事務所主任等職。原任地政處長蔡和昌以事務官退休後，改以政務官任用續任，如今仍卸下地政處長擔子。

計畫處長施敏華54歲，僑光科技大學企業管理系碩士，曾擔任彰化縣鹿港鎮清潔隊長、內政部役政署督察、視察、縣府秘書、計畫處副處長、處長、縣府參議等職。

彰化縣政府參議劉玉平（左）將接任彰化縣民政處長，上任後，首先要面對彰化芳苑火葬場興建案，壓力不小。本報資料照片
彰化縣政府參議劉玉平（左）將接任彰化縣民政處長，上任後，首先要面對彰化芳苑火葬場興建案，壓力不小。本報資料照片

國立彰化師範大學 農業處

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