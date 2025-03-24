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中市全民防衛動員準備會報 盧秀燕強調平時要當戰時

中央社／ 台中24日電

台中全民防衛動員準備、戰力綜合協調及災害防救三會報今天登場，市長盧秀燕在會中點名公路局主管未到表達不滿，並提醒大家，平時要當戰時，充分準備，全員到齊，不可輕忽。

台中市全民防衛動員準備、戰力綜合協調及災害防救三會報上午在市府舉行，會報一開始，盧秀燕先頒發新任委員聘書時，發現公路局主管未出席領取聘書，隨即神情凝重。

盧秀燕接著在致詞時表示，因為這個會報是全民防衛動員準備、戰力綜合協調及防災等三方會報，非常重要，所以今天有個單位未到，她並要求了解公路局是否請假。

民政局長吳世瑋答覆說，因為公路局去看工程但沒有請假，只派一個科員前來出席；盧秀燕接著提醒大家，希望未來中央政府及地方政府，只要舉行相關會議或演習，平時要當戰時，充分準備，全員到齊，不可輕忽。

交通部公路局中區養護工程分局長傅立祥告訴中央社記者，今天因為早已排定進行清明節連假期間停車場動線、進出安全及民眾服務設施等檢視，所以事前有向市府說明並派代表出席，也有將委員聘書領回，沒有不重視；事後也向市長表達歉意，事實上公路局在防災作為，一直與地方政府密切配合，也有效達成。

盧秀燕在會中也說，台中不只是台灣第二大城市，也是全球精密工業及半導體先進製程重鎮，更是全台灣電力供應最大樞紐，台中市重要性不言可喻，因此，保護市民與國人是最重要職責。

她認為，沒有城市安全，就沒有國家安全，全民國防不分中央地方，不分黨派族群，大家只有一個台灣，守護台灣、守護台中，是大家堅定信念。

盧秀燕並公布，今年台中市「城鎮韌性」演習將在7月15日登場，屆時採用「綜合安全戰略」概念，整合防災、國防、資安、社會韌性，希望讓台中成為一座有準備又安全城市。

台中市 民防 盧秀燕

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