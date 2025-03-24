快訊

陶晶瑩遭曾國城醉後強壓索吻 藍心湄還原過程「1舉動」解圍

台中北屯建案傳工人墜落腦出血 警消吊掛救出送醫

「生活有妳更美好！」老虎伍茲認愛 熱戀川普前媳婦

聽新聞
0:00 / 0:00

夢幻又浪漫 彰化大肚溪畔苦楝滿樹紫色雪花

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市大肚溪棒壘場的上百苦楝樹盛開，滿樹紫色雪花，既夢幻又浪漫，是全台知名的苦楝花景點。記者劉明岩／攝影
彰化市大肚溪棒壘場的上百苦楝樹盛開，滿樹紫色雪花，既夢幻又浪漫，是全台知名的苦楝花景點。記者劉明岩／攝影

春暖花開，紅花風鈴木、黃花風鈴木、蜀葵及木棉花爭妍鬥豔，博取民眾眼球，但其實苦楝花也當盛開，紫色小花雖然開得低調，尤其是彰化市「大肚溪棒壘球場」的大小苦楝，滿樹紫色雪花，既夢幻又浪漫，是全台知名的苦楝花景點。

苦楝花在中部四處可見，在彰化除了校園外，八卦山區更是普遍，部分是有計畫種植，最享盛名的莫過於彰化市「大肚溪棒壘球場」周邊，大小苦楝上百棵，由於平時管理得宜，很好遊賞，附近開闢有停車場，十分方便。

在堤岸上，兩側苦楝夾道，在春天盛開時，滿樹紫色小花，落英繽紛，走在步道上，還會飄來淡淡清香，十分詩情畫意；在河床上也另有數株參天苦楝，逾30公尺高，十分壯觀，襯著如茵草皮，在這裡還可以遠眺台中，吸引許多人前往拍照打卡。

苦楝適合作為行道樹與庭院樹，苦楝花雖然不若紅花風鈴木、黃花風鈴木及木棉花開得燦爛誇張，卻帶有含蓄且低調，花期也長。

彰化市大肚溪棒壘場的上百苦楝樹盛開，滿樹紫色雪花，既夢幻又浪漫，是全台知名的苦楝花景點。記者劉明岩／攝影
彰化市大肚溪棒壘場的上百苦楝樹盛開，滿樹紫色雪花，既夢幻又浪漫，是全台知名的苦楝花景點。記者劉明岩／攝影
彰化市大肚溪棒壘場的上百苦楝樹盛開，滿樹紫色雪花，既夢幻又浪漫，是全台知名的苦楝花景點。記者劉明岩／攝影
彰化市大肚溪棒壘場的上百苦楝樹盛開，滿樹紫色雪花，既夢幻又浪漫，是全台知名的苦楝花景點。記者劉明岩／攝影
彰化市大肚溪棒壘場的上百苦楝樹盛開，滿樹紫色雪花，既夢幻又浪漫，是全台知名的苦楝花景點。記者劉明岩／攝影
彰化市大肚溪棒壘場的上百苦楝樹盛開，滿樹紫色雪花，既夢幻又浪漫，是全台知名的苦楝花景點。記者劉明岩／攝影
彰化市大肚溪棒壘場的上百苦楝樹盛開，滿樹紫色雪花，既夢幻又浪漫，是全台知名的苦楝花景點。記者劉明岩／攝影
彰化市大肚溪棒壘場的上百苦楝樹盛開，滿樹紫色雪花，既夢幻又浪漫，是全台知名的苦楝花景點。記者劉明岩／攝影
彰化市大肚溪棒壘場的上百苦楝樹盛開，滿樹紫色雪花，既夢幻又浪漫，是全台知名的苦楝花景點。記者劉明岩／攝影
彰化市大肚溪棒壘場的上百苦楝樹盛開，滿樹紫色雪花，既夢幻又浪漫，是全台知名的苦楝花景點。記者劉明岩／攝影

彰化 行道樹 風鈴木

延伸閱讀

議員耍特權或警員態度差？彰化警方先內部調查澄清誤會

流浪狗攻擊層出不窮！獸醫出身的彰化市長有意選縣長 擴大設收容中心

彰化二林市區出現天坑直徑3公尺 路基嚴重淘空管制通行

被20多隻流浪狗狂追！彰化警官驚險退敵籲民眾要小心

相關新聞

夢幻又浪漫 彰化大肚溪畔苦楝滿樹紫色雪花

春暖花開，紅花風鈴木、黃花風鈴木、蜀葵及木棉花爭妍鬥豔，博取民眾眼球，但其實苦楝花也當盛開，紫色小花雖然開得低調，尤其是...

兒童節連假 國軍特戰單位在大里辦降落傘體驗

兒童節連假即將來臨，陸軍特戰訓練中心等單位特地與位在台中軟體園區的大里藝術廣場合作，策畫「童心大聯盟」活動，在廣場布置T...

清明連假武陵農場、福壽山農場訂房率最高9成 谷關約5成

4天清明連假將到，武陵農場、福壽山農場連假期間目前訂房率最高達9成，谷關風景區訂房率約5成，谷關社區發展協會理事長尹敬倫...

藝次元數位展 王瑋名藝術個展從水墨躍進數位奇幻藝術

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系助理教授王瑋名，即日起至4月6日在台中港區藝術中心舉辦「藝次元─王瑋名數位藝術個展」，...

流浪狗攻擊層出不窮！獸醫出身的彰化市長有意選縣長 擴大設收容中心

流浪狗不時發生攻擊、追車造成事故案件，獸醫出身的彰化市長林世賢致力設置「全縣流浪狗收容中心」，公所也曾向縣府提案，願意配...

彰化員林幸福巴士流標5次 將放寬條件

彰化縣員林市公所幸福巴士啟用3年，今年重新招標，但業者初估總經費貼近成本，已流標5次，今年仍未恢復服務，代理市長賴致富說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。