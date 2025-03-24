兒童節連假 國軍特戰單位在大里辦降落傘體驗
兒童節連假即將來臨，陸軍特戰訓練中心等單位特地與位在台中軟體園區的大里藝術廣場合作，策畫「童心大聯盟」活動，在廣場布置T10B降落傘，讓民眾可以穿戴體驗模仿跳傘，以及體驗射擊模擬體驗，還有特戰裝備陳列展示等，有機會進一步了解國軍。
大里藝術廣場說，為了讓大小朋友玩個過癮，連假第一天4月3日就由陸軍特戰訓練中心、陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營、陸軍航空第六O二旅、憲兵指揮部台中憲兵隊、行政院海洋委員會海巡署中部分署、台中市警察局霧峰分局、台中市消防局第三大隊大里分隊等單位，將各種專業裝備運至現場，與民眾互動。
其中，陸軍特戰訓練中心的直徑35呎、總重29磅的T10B傘具，還可以讓大小朋友可以穿戴體驗模仿跳傘，體驗宛如電影中的帥氣特戰英雄。
4月4日由鼓創藝術帶來震撼的太鼓表演，還有好玩的打鼓體驗。4月5日除了白天有精采的氣球與兒童魔術派對外，晚上還有公主與王子的華爾滋舞會，彷彿置身童話故事場景。4月6日則由戊己劇團帶來椅子特技及川劇變臉，讓大家共度難忘的兒童節假期。
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