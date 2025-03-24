清明連假武陵農場、福壽山農場訂房率最高9成 谷關約5成
4天清明連假將到，武陵農場、福壽山農場連假期間目前訂房率最高達9成，谷關風景區訂房率約5成，谷關社區發展協會理事長尹敬倫說，連假國人常出國旅遊，目前天氣回暖，到谷闗泡湯住宿人數也會減少受影響。
武陵農場表示，清明連假前二天，該農場訂房率約9成，連假尾聲訂房率逐漸下降，福壽山農場訂房率一樣在連假初期達9成；谷關風景區訂房率目前近5成，谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，國人常利用連假出國，國旅住宿會受到影響。
靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，依據前瞻觀光政策研究室分析資料，今年114年的春節在1月，其他年度春節落在2月，以今年2月對比113年，各產業均呈衰退。
他說客觀的方法是把各年度的1到2月合併計算，結論如下，對比113年，今年旅行業成長15.3%，旅館業-0.1%，觀光餐飲業5.1%，航空業7%到9%，顯示今年出國顯著勝於去年，而國內觀光餐飲業也有小幅成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言