清明連假武陵農場、福壽山農場訂房率最高9成 谷關約5成

4天清明連假將到，武陵農場、福壽山農場連假期間目前訂房率最高達9成，谷關風景區訂房率約5成，谷關社區發展協會理事長尹敬倫說，連假國人常出國旅遊，目前天氣回暖，到谷闗泡湯住宿人數也會減少受影響。

武陵農場表示，清明連假前二天，該農場訂房率約9成，連假尾聲訂房率逐漸下降，福壽山農場訂房率一樣在連假初期達9成；谷關風景區訂房率目前近5成，谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，國人常利用連假出國，國旅住宿會受到影響。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，依據前瞻觀光政策研究室分析資料，今年114年的春節在1月，其他年度春節落在2月，以今年2月對比113年，各產業均呈衰退。