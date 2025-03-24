藝次元數位展 王瑋名藝術個展從水墨躍進數位奇幻藝術

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系助理教授王瑋名，即日起至4月6日在台中港區藝術中心舉辦「藝次元─王瑋名數位藝術個展」，他從水墨平面繪畫進入數位藝術創作，作品「檑枷」曾獲2024米蘭Milan Gold Awards實驗片金獎等多座世界數位創作大獎。

王瑋名說，父親是水墨大師王雙寬，因家學淵源，他原本的創作也以水墨為主，父親的過世對他產生很大的影響力，促使他思索嘗試多元素材創作，從平面繪畫進入數位藝術，題材也以生老病死為主要，深深感受到當數位科技愈發達，信仰依舊存在，觸發他更加去思維藝術的另一維度，運用水墨繪畫底蘊做數位創作。

王瑋名作品「檑枷」曾獲2024米蘭Milan Gold Awards實驗片金獎、倫敦London Movie Awards實驗片金獎、2023巴黎Paris Film Awards Certificate動畫片銀獎、2023倫羅倫斯電影節實驗片銀獎，獲獎的10座獎座也在會場中展出。

「檑枷」創作發想來自於古代，王瑋名說，檑為攻城牆時，由城上投下的橫木，城門內鎖門的大橫木也叫檑枷，用此來引申代表矛盾，他觀察人的成長往往會歷經思考、見山是山、產生矛盾、見山非山、向大師致敬學習，最後見山又是山的6個階段，作品「檑枷」就是以這6段成長的歷程去創作的3D動畫。