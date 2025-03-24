快訊

鄭中基傳婚變1個月！妻休夫求去 CEO父：不要拖我下水

永康街洋酒店排長龍…都韓國人！內行解惑：台灣一款酒太便宜

俄烏和談最新進度曝！美烏會談「富有成效且聚焦」 美俄今將磋商

聽新聞
0:00 / 0:00

藝次元數位展 王瑋名藝術個展從水墨躍進數位奇幻藝術

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大多遊系助理教授王瑋名作品「檑枷」曾獲2024米蘭Milan Gold Awards實驗片金獎等多座世界數位創作大獎。圖／弘光科大提供
弘光科大多遊系助理教授王瑋名作品「檑枷」曾獲2024米蘭Milan Gold Awards實驗片金獎等多座世界數位創作大獎。圖／弘光科大提供

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系助理教授王瑋名，即日起至4月6日在台中港區藝術中心舉辦「藝次元─王瑋名數位藝術個展」，他從水墨平面繪畫進入數位藝術創作，作品「檑枷」曾獲2024米蘭Milan Gold Awards實驗片金獎等多座世界數位創作大獎。

王瑋名說，父親是水墨大師王雙寬，因家學淵源，他原本的創作也以水墨為主，父親的過世對他產生很大的影響力，促使他思索嘗試多元素材創作，從平面繪畫進入數位藝術，題材也以生老病死為主要，深深感受到當數位科技愈發達，信仰依舊存在，觸發他更加去思維藝術的另一維度，運用水墨繪畫底蘊做數位創作。

王瑋名作品「檑枷」曾獲2024米蘭Milan Gold Awards實驗片金獎、倫敦London Movie Awards實驗片金獎、2023巴黎Paris Film Awards Certificate動畫片銀獎、2023倫羅倫斯電影節實驗片銀獎，獲獎的10座獎座也在會場中展出。

「檑枷」創作發想來自於古代，王瑋名說，檑為攻城牆時，由城上投下的橫木，城門內鎖門的大橫木也叫檑枷，用此來引申代表矛盾，他觀察人的成長往往會歷經思考、見山是山、產生矛盾、見山非山、向大師致敬學習，最後見山又是山的6個階段，作品「檑枷」就是以這6段成長的歷程去創作的3D動畫。

數位藝術個展在港區藝術中心C展覽室展出至4月6日，參觀時間為周二至周日上午9時至下午5時30分，周一休館。

多遊系助理教授王瑋名作品「藝次元」，新穎奇幻奪目。圖／弘光科大提供
多遊系助理教授王瑋名作品「藝次元」，新穎奇幻奪目。圖／弘光科大提供
弘光科大校長蘇弘毅（左）參觀多遊系助理教授王瑋名（右）個展。圖／弘光科大提供
弘光科大校長蘇弘毅（左）參觀多遊系助理教授王瑋名（右）個展。圖／弘光科大提供

動畫 弘光科技大學 米蘭

延伸閱讀

台積電書篆大賞「文化傳承向下扎根」 宣布新增國中組

台中光之藝廊首檔「心相：洪鈺富個展」今登場

高美館2025高雄獎 首獎多元媒材詮釋當代議題

雲林麥寮鄉的奇幻兒童節 1連4天節目滿檔獎品超吸睛

相關新聞

藝次元數位展 王瑋名藝術個展從水墨躍進數位奇幻藝術

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系助理教授王瑋名，即日起至4月6日在台中港區藝術中心舉辦「藝次元─王瑋名數位藝術個展」，...

流浪狗攻擊層出不窮！獸醫出身的彰化市長有意選縣長 擴大設收容中心

流浪狗不時發生攻擊、追車造成事故案件，獸醫出身的彰化市長林世賢致力設置「全縣流浪狗收容中心」，公所也曾向縣府提案，願意配...

彰化員林幸福巴士流標5次 將放寬條件

彰化縣員林市公所幸福巴士啟用3年，今年重新招標，但業者初估總經費貼近成本，已流標5次，今年仍未恢復服務，代理市長賴致富說...

「鐘樓怪人」音樂劇 台中場加場

經典法文音樂劇「鐘樓怪人」前進台中，因台中場票券售磬，將加開場次，4月2日起在台中國家歌劇院登場。鐘樓怪人音樂劇改編自法...

彰化二林市區出現天坑直徑3公尺 路基嚴重淘空管制通行

彰化縣二林鎮中正路與莊敬街口今天下午突然路基淘空，出現一個大洞，警方緊急管制交通，並通知公所與縣府，發現大洞的深度深達2...

「國美二館」落腳台南 林佳龍嘆原應屬於台中…市府回應了

文化部宣布成立首座國家級現代美術館「台南國家美術館」，籌備處預計3月25日掛牌。外交部長林佳龍今在臉書表示，他擔任台中市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。