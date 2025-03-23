流浪狗攻擊層出不窮 獸醫彰化市長有意選縣長 擴大設收容中心

流浪狗不時發生攻擊、追車造成事故案件，獸醫出身的彰化市長林世賢致力設置「全縣流浪狗收容中心」，公所也曾向縣府提案，願意配合代管，雖然用地問題最後未在市代會過關，他說，流浪狗問題太嚴重，本就應擴大設置收容中心「一次解決」，也希望縣府能再加把勁推動。

最近流浪狗攻擊事件仍頻傳，上個月彰化縣芳苑鄉一名85歲阿嬤行經草崙路時被十幾隻的流浪犬追，阿嬤從代步車摔下來受傷。前天彰化警分局副分局長鐘振邦在竹塘鄉濁水溪河床堤岸道路往竹塘九龍大榕宮木棉花道途中竟沿路被三群流浪狗圍攻，其中有一群多達20幾隻，幸好鐘振邦拿著木棍與流浪狗對峙，最後成功「退敵」，化解危機。

去年也有一名女老師騎機車上班途中，行經芬園鄉139線大彰路時，突然衝出數隻流浪狗，其中一隻把機車撞倒，也害女老師骨折受傷。

獸醫出身的彰化市長林世賢提醒大家，若遇到流浪狗狂吠或要攻擊時，千萬別轉身跑，那只會讓自己更危險，就停下來和狗對峙，武裝起自己的氣勢，手上若有石頭或棍子也不要打狗，否則可能會讓狗進攻，只要拿石頭或棍子等作勢威嚇狗，通常狗都會知難而退，但若是遇到兇猛的比特犬就比較麻煩了，可丟包包等物品給牠咬，轉移其注意力，盡速離開求救。

林世賢說，彰化縣的流浪狗上萬隻以上，是很嚴重的問題，解決流浪狗問題是縣府的責任，因為目前縣立員林收容中心僅能收容約200隻流浪狗，根本緩不濟急，一定得擴大設收容中心，一次收容、一次解決，配合絕育才能真正解決問題。

林世賢說，而且得從頭管理，目前家犬植入晶片不到五成，政府應強制執行，因為不少飼主棄養，讓流浪狗問題愈來愈嚴重，先進國家要養狗都得去上數小時的課程，建立正確觀念。

彰化市公所曾向縣府提案擴大設收容中心，公所願意代管，林世賢說，公所甚至規劃在139線山區買地設收容中心，但可惜的是後來購地案被市代會否決，他希望縣府能負起解決流浪狗的責任。

由於林世賢爭取代表民進黨參選彰化縣長，他也說，如是他能當縣長一定會解決流浪狗問題，否則他就下台。

彰化縣動物防疫所表示，彰化縣遊蕩犬目前約有9300多隻，縣立流浪犬收容中心目前最高收容數約200隻，縣府已編列1.8億元將重建老舊的收容中心，收容數也可增加到450隻，但收容數量仍相當有限，也呼籲民眾勿棄養家犬，並會繼續推廣為家犬絕育。