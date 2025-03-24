彰化員林幸福巴士流標5次 將放寬條件

彰化縣員林市公所幸福巴士啟用3年，今年重新招標，但業者初估總經費貼近成本，已流標5次，今年仍未恢復服務，代理市長賴致富說，將再放寬招標條件及調整路線再招標，今年的蜀葵花季及桐花季活動仍會免費接駁。

賴致富表示，員林幸福巴士2022年4月啟用，提供市民免費搭乘，搭乘的以長輩居多，不方便開車的民眾可搭幸福巴士去採買、看診等；另發展觀光，假日行駛藤山步道、圓林園等休閒景點，花季期間可載運遊客。

員林幸福巴士開辦以來，曾因平日搭乘率僅2、3成，公所調整路線，發現靠八卦山區山腳路一帶因公車路線與班次有限，在地居民很需要幸福巴士載運，因此調整路線，平日線起點分別是東區振興里天化宮及湖水里集興宮；假日線為藤山步道到百果山線及市區圓林園、演藝廳等路線。

員林市公所主秘賴冠宇表示，幸福巴士從開辦初約2000多人次搭乘，去年已逾萬人次搭乘，可見市民有需求。不過，去年底合約到期，辦理招標至今已流標5次，將會再放寬招標條件，近日將公告。

據了解，公所編列今年幸福巴士預算約328萬元，2輛幸福巴士是全年無休，業者需雇3名司機輪班，巴士維修費和保險等費用均包含在內，貼近成本價，因此業者興趣缺缺，流標5次。

縣議員凃俊任說，高齡化社會推動公共運輸，讓很多長輩不必過度依賴家人接送，員林幸福巴士應持續，他將建議縣府補助鄉鎮市公所幸福巴士，讓更多人搭乘。