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「鐘樓怪人」音樂劇 台中場加場

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
經典法文音樂劇鐘樓怪人25周年世界巡迴台灣站台中場即將完售。圖／聯合數位文創提供
經典法文音樂劇鐘樓怪人25周年世界巡迴台灣站台中場即將完售。圖／聯合數位文創提供

經典法文音樂劇「鐘樓怪人」前進台中，因台中場票券售磬，將加開場次，4月2日起在台中國家歌劇院登場。鐘樓怪人音樂劇改編自法國大文豪雨果經典鉅作，以15世紀末的巴黎聖母院為背景，細膩刻畫角色間錯綜複雜的愛恨情仇。

「鐘樓怪人」音樂劇先到台北、高雄市巡演，博得眾多粉絲、名人盛讚，並表示「重回初見巴黎聖母院的感動」「現場看到哭了」「必看經典作品」劇中遊唱詩人以高亢的聲線揭開故事序幕曲「大教堂時代」同為音樂劇的安可曲，每場皆深深擄獲觀眾的心，大讚「一聽就愛上！」

鐘樓怪人此次前往台中站，諸多觀眾期待，台中場先前票券售磬，接連加開兩場演出，大受歡迎，票房再次完售，歌劇院除開放視線遮蔽區外，更宣布再加開4月2日場次，回饋台中粉絲「看不夠」的呼喚。

鐘樓怪人一劇曲目扣人心弦，演員歌唱技巧精湛，現場演唱震撼感，屢次來台不斷刷新票房紀錄，過往亮眼的演出表現與累積口碑好評，此次25周年世界紀念巡迴部分場次，在各地陸續創下完售成績。

主辦單位聯合數位文創盼能與台灣觀眾共享這部經典鉅作，鐘樓怪人將在4月2日至6日在台中歌劇院演出，提醒劇迷務必把握熱賣倒數機會，購票請上udn售票網。

台中歌劇院 巴黎聖母院 音樂劇

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