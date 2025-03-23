彰化二林市區出現天抗 路基嚴重淘空管制通行

彰化縣二林鎮中正路與莊敬街口今天下午突然路基淘空，出現一個大洞，警方緊急管制交通，並通知公所與縣府，發現大洞的深度深達2.5公尺，預計明天進行回填，目前天坑已拉起封鎖線。

今天下午約2點，民眾發現二林鎮中正路與莊敬街口的斑馬線旁竟破一個大洞，民眾拿出椅子放在大洞旁提醒大家通行小心，並報警處理，警方進行交通管制。

二林鎮公所建設課表示，經現勘該路段的大洞至少深達2.5公尺，直徑有2到3公尺，下方路基已嚴重淘空，由於該路段是市區要道，人車頻繁，立即在現場拉起封鎖線，管制通行。