快訊

南投再傳山難憾事…2男獨攀失聯3天 尋獲皆已罹難

前交長郭瑤琪驚傳主動脈剝離 加護病房觀察中「病況危急」

沒有其他人能助俄烏調停！川普自認和俄烏總統關係好：我將能阻止普亭

彰化二林市區出現天抗 路基嚴重淘空管制通行

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
二林鎮中正路與莊敬街口今天下午突然路基淘空，出現一個大洞。圖／翻攝臉書二林人的大小事
二林鎮中正路與莊敬街口今天下午突然路基淘空，出現一個大洞。圖／翻攝臉書二林人的大小事

彰化縣二林鎮中正路與莊敬街口今天下午突然路基淘空，出現一個大洞，警方緊急管制交通，並通知公所與縣府，發現大洞的深度深達2.5公尺，預計明天進行回填，目前天坑已拉起封鎖線。

今天下午約2點，民眾發現二林鎮中正路與莊敬街口的斑馬線旁竟破一個大洞，民眾拿出椅子放在大洞旁提醒大家通行小心，並報警處理，警方進行交通管制。

二林鎮公所建設課表示，經現勘該路段的大洞至少深達2.5公尺，直徑有2到3公尺，下方路基已嚴重淘空，由於該路段是市區要道，人車頻繁，立即在現場拉起封鎖線，管制通行。

彰化縣政府工務處表示，已派員勘查，並檢視是否有擴大的危險性，明天將會再會勘，並回填土方，進行道路修復措施。

二林鎮中正路與莊敬街口今天下午突然路基淘空，出現一個大洞。圖／翻攝臉書二林人的大小事
二林鎮中正路與莊敬街口今天下午突然路基淘空，出現一個大洞。圖／翻攝臉書二林人的大小事
二林鎮中正路與莊敬街口今天下午突然路基淘空，出現一個大洞，挖開後發現深度深達2.5公尺。圖／翻攝臉書二林人的大小事
二林鎮中正路與莊敬街口今天下午突然路基淘空，出現一個大洞，挖開後發現深度深達2.5公尺。圖／翻攝臉書二林人的大小事

延伸閱讀

台3線大湖市區大型重機、普通重機相撞 居民老騎士死亡

被20多隻流浪狗狂追！彰化警官驚險退敵籲民眾要小心

彰化員林幸福巴士停駛中 已流標5次 公所將再招標

地牛翻身！震央在高雄甲仙芮氏規模4 網友：市區無感

相關新聞

「國美二館」落腳台南 林佳龍嘆原應屬於台中…市府回應了

文化部宣布成立首座國家級現代美術館「台南國家美術館」，籌備處預計3月25日掛牌。外交部長林佳龍今在臉書表示，他擔任台中市...

大甲媽遶境將登場 「彰化40宮廟、陣頭簽公約」要自律不打架

大甲媽遶境進香活動將於4月4日起駕，彰化警方嚴陣以待，彰化警分局今天召集各宮廟代表及接轎團體召開遶境協調會，共同簽署「優...

民代批盧秀燕濫賣市有地 中市府：比中央出售限制還嚴

台中市議員陳俞融今指出，根據統計，市長盧秀燕上任6年來已賣出252筆市有地，總價值達13.9億元，面積約等於1.43個中...

彰化二林市區出現天抗 路基嚴重淘空管制通行

彰化縣二林鎮中正路與莊敬街口今天下午突然路基淘空，出現一個大洞，警方緊急管制交通，並通知公所與縣府，發現大洞的深度深達2...

台中桃低溫災損 農業局提醒4月8日前可申請現金救助

今年初低溫造成台中市桃嚴重受損，經中市府農業局邀集農業部農糧署中區分署、台中區農業改良場、新社區及東勢區公所現勘，損害率...

彰化員林幸福巴士停駛中 已流標5次 公所將再招標

彰化縣員林市公所幸福巴士啟用3年後，去年底至今已流標5次，今年還無法恢復服務，員林市代理市長賴致富表示，將再放寬招標條件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。