「國美二館」落腳台南 林佳龍嘆原應屬於台中…市府回應了

文化部宣布成立首座國家級現代美術館「台南國家美術館」，籌備處預計3月25日掛牌。外交部長林佳龍今在臉書表示，他擔任台中市長任內促成在台中州廳設「國美二館」，落腳台中市，這座國家級美術館，原本應該屬於台中。

林佳龍說，台南市美術館二館將無償撥用給文化部成立「台南國家美術館」，將專責展示、典藏及研究台灣近現代前輩藝術家的作品，得知訊息讓他感慨，這座國家級美術館原本應屬於台中，且坐落在台中州廳，但另一方面又感到欣慰，台灣終於擁有一座近現代美術館，斷裂的台灣藝術史將被妥善地重建起來。

他說，他擔任台中市長期間，聽聞美國爾灣順天美術館有意捐贈600餘幅台灣近現代藝術家的畫作給國家時，便與當時的文化部長鄭麗君積極爭取，決定台中州廳完成修復後，交由國立台灣美術館作為展示近現代畫家作品的場所，也就是大家常說的「國美二館」。

林佳龍說，台中在日治時期因人文薈萃被譽為「文化城」，但這美名卻逐漸被人淡忘，為找回台中的靈魂、歷史與光榮感，他認為近現代美術館的落腳，對台中或中區再生都非常重要，他相信如果台中能重新迎回這些精采的畫作，舊城區將能重現百年前的榮景，台中將找回「文化城」的光榮感，「然而，一切都沒有如果了」。

林佳龍強調，近現代美術館將落腳於台南，但台中州廳已完成修復兩年，卻遲遲未能開放，藝術傳承台灣百年的文化，在此面前身為政治人物何其渺小，當有機會用雙手承接起這份重量時，「又怎麼會有中央或地方政府的分別，又或是誰比較細漢？」

台中市文化局指出，文化部曾提出以台中州廳作為國美二館主要基地的合作方案，但地方民眾及部分議員持反對意見，並連署陳情，考量台中州廳為台中市民共同擁有的重要珍貴資產，加上當時台中綠美圖已著手興建，文化局後續多次透過說明會總結民意，決議台中州廳修復後由文化局進駐，部分空間作為展覽使用。