大甲媽遶境將登場 「彰化40宮廟、陣頭簽公約」要自律不打架

大甲媽遶境進香活動將於4月4日起駕，彰化警方嚴陣以待，彰化警分局今天召集各宮廟代表及接轎團體召開遶境協調會，共同簽署「優質宮廟文化行動公約」，彰化警分局長林英煌也強調，遇有打架鬧事一律以現行犯逮捕，絕不容許有心份子於廟會活動中擾亂秩序。

大甲媽繞境隊伍預計4月5日中午過後將由台中大度橋進入彰化市區，並於同日約21時行經民生地下道後，前往彰化南瑤宮駐駕；北返回鑾時，預計11日進入彰化市區，當晚駐駕永樂街天后宮，12日清晨離開彰化縣，進入台中市區。

以往最容易滋事地點是在彰化市民生地下道，因此警方也將佈署警力嚴陣以待，今天彰化警分局更先辦理「優質宮廟文化行動公約」遶境協調會，邀集40餘個宮廟及接轎團體參與，並共同簽署「優質宮廟文化行動公約」，希望各團體可以自律參與活動。

林英煌說，今年六大主軸為高自主管理、零聚眾鬥毆、低環保公害、交通真順暢、警民共協力、社會好期待為核心，律定參與大甲媽祖遶境的接轎團體需事先提出申請、建立接轎人員名冊、穿著統一服飾，並指派糾察員協助活動秩序及交通。

警方也要求所有宮廟及接轎人員於遶境中避免飲酒，嚴禁爭執鬥毆，活動期間為維護繞境路線周邊安寧秩序，以減少燃放鞭炮、晚間22時起零鞭炮、晚間24時後無噪音為準則。