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民代批盧秀燕濫賣市有地 中市府：比中央出售限制還嚴

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員陳俞融批評，市長盧秀燕賣的市有地面積等於1.43個中央公園大。圖／陳俞融提供
台中市議員陳俞融批評，市長盧秀燕賣的市有地面積等於1.43個中央公園大。圖／陳俞融提供

台中市議員陳俞融今指出，根據統計，市長盧秀燕上任6年來已賣出252筆市有地，總價值達13.9億元，面積約等於1.43個中央公園，令人憂心市有資產加速流失。她認為，市府應優先考慮透過設定地上權、租賃等方式活化土地，以市民福祉為依歸，建立更嚴謹的土地處分評估機制，確保為市民帶來最大效益。

不過，市府財政局表示，市長盧秀燕上任後，強化市有地管理政策，實施比中央更嚴格的出售限制，比如財政部規定國有財產超過500坪以上不出售，盧市長指示超過100坪以上不出售，強化市有地經營與管理。

統計盧市長就任6年以來，共出售市有土地245筆，面積合計2.0597公頃，售價約12.34億元，主要是公有畸零地合併使用讓售、小面積且經評估無保留公用使用必要之土地。

財政局強調，相較於前市長林佳龍4年任內，共計出售市有土地360筆，面積4.56公頃，總價款14.89億元，現任市府更無所謂大量變賣土地的情形。

陳俞融說，盧市府從108年到113年，平均每年賣出約2.32億元的市有非公用土地。且單就盧剛上任第一年的出售量，就占了總量的50%，凸顯土地處分失衡，缺乏整體規畫。

她說，不只市有非公用土地，近年來台中市多項重劃區接近完成階段，市府卻連年大賣抵費地及配餘地，背後爭議不斷。日前市府標售水湳、十三及十四期配餘地、抵費地，總標售底價達747億元創新高，為盧市長任內最大賣地案，以其任期所剩不到兩年，卻急著大賣台中市珍貴的土地資產，動機也令人懷疑。

陳俞融說，市有土地是全體市民的重要資產，更是市府都市發展規畫的關鍵籌碼；市府賣掉的每一塊土地，都可能是明天市府推動重大建設時所需要的關鍵用地。市府不應把賣地當成增加市庫收入的捷徑，而是應該思考如何透過創新的土地活化方案，讓每一塊市有土地都能發揮最大效益。

台中市 資產

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