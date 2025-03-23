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「環教山泉盟、茶酒論螢雄」 3月29日點亮東勢螢火蟲季

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
農村水保署台中分署歡迎大家一起來賞螢並體驗多元的環境教育。農村水保署台中分署提供
農村水保署台中分署歡迎大家一起來賞螢並體驗多元的環境教育。農村水保署台中分署提供

農村水保署台中分署宣布，「環教盟」X「山泉盟」將於3月29日(六)齊聚東勢林場，攜手點亮螢火蟲季。當日憑農村水保署台中分署臉書活動資訊入場即享門票125元優惠，歡迎大家一起來賞螢並體驗多元的環境教育。

農村水保署台中分署今年接任中區環境教育場所聯盟盟主，為推動多元環境教育體驗，特別在東勢林場水土保持戶外教室教學園區舉辦「環教山泉盟、茶酒論‘螢’雄」活動。

農村水保署台中分署長陳榮俊表示，未來將持續推動環境教育，並積極響應2050淨零排放目標，以農村水土保持為基礎，帶動農村經濟與觀光產業永續發展。

此次活動結合環境教育、農村低碳旅遊、生態保育及農村特色產業「天茶地酒」，透過多元體驗方式，提升民眾對環境保育與永續農村綠旅行的認識，同時帶動地方產業發展。

本活動由農村水保署台中分署與彰化縣農會東勢林場共同主辦，並攜手中區環境教育場所聯盟(涵蓋23個公私立機關及單位)共同推動，透過「環境教育 × 農村產業」的雙軸佈局，強化大眾對低碳旅遊與生態保育的意識，共同守護台灣的永續未來。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「環教盟」X「山泉盟」將於3月29日齊聚東勢林場，攜手點亮螢火蟲季。農村水保署台中分署提供
「環教盟」X「山泉盟」將於3月29日齊聚東勢林場，攜手點亮螢火蟲季。農村水保署台中分署提供

生態保育 螢火蟲

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