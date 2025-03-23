2025神岡馬拉松為公益開跑 歷年捐款已破120萬元

2025神岡馬拉松今天清晨在台中市神岡區神圳國中為公益開跑，吸引近5000名跑友參加，該馬拉松活動持續舉辦10年，歷年來捐款已突破120萬元。

2025神岡馬拉松今天清晨在神岡區神圳國中開跑，吸引近5000名跑友參加。台中市政府運動局長游志祥代表市長盧秀燕到場為跑者加油打氣，他表示，神岡馬拉松辦理以來，活動捐助公益可觀，感謝主辦單位神豐國際同濟會用心推廣路跑運動，鼓勵市民參與運動、養成規律運動好習慣，也將跑友的愛心發揚光大。

游志祥表示，盧秀燕市長力推「酷城市、酷運動」，期望透過多元具有特色的路跑活動，培養市民規律運動的好習慣。神岡馬路線涵蓋神岡區、大雅區、潭子區及西屯區，有大自然的綠色景致也有都會景觀，潭雅神綠園道地勢平坦且綠蔭夾道，跑者可享受芬多精的洗禮，十分愜意。

主辦單位指出，神岡馬拉松歷年捐款已破120萬，今年活動分為全馬組、半馬組、挑戰組(9.5K)、樂活組(4.5K)，以「展望世界，再創高峰」為主題，賽事結餘捐贈予相關社福單位，號召大家走出戶外，用雙腳一步步為社會做出貢獻。