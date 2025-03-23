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台中桃低溫災損 農業局提醒4月8日前可申請現金救助
今年初低溫造成台中市桃嚴重受損，經中市府農業局邀集農業部農糧署中區分署、台中區農業改良場、新社區及東勢區公所現勘，損害率已達農業天然災害救助標準，農業部公告辦理現金救助，桃每公頃救助8萬元；市府對復耕資材補助每公頃1萬元，受災農民即日至4月8日止，可向受災地區公所申請。
台中市農業局說明，農作物因低溫所引起的災情多有延遲顯現情形，桃開花的臨界氣溫約為10℃，對正值開花階段的花粉發芽率與花粉管伸長均會受到影響，加上蜜蜂類授粉昆蟲的活動力降低等，今年台中市桃受1至2月低溫影響授粉受精及著果，導致著果率降低。根部吸收功能與養分輸送不佳，也會致使桃部分花序萎凋、著花不良、果梗黃化及著果率偏低。
農業局表示，農業部此次公告農業天然災害現金救助地區為全台中市，提醒桃受災損害率達20%以上的農民，即日起至4月8日止，帶國民身分證、存款簿及合法土地證明文件向受災地區公所提出申請，逾期將不受理。
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