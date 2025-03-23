彰化員林幸福巴士停駛中 已流標5次 公所將再招標

彰化縣員林市公所幸福巴士啟用3年後，去年底至今已流標5次，今年還無法恢復服務，員林市代理市長賴致富表示，將再放寬招標條件及調整路線，近日將再公告招標，而今年員林的蜀葵花季及即將到來的桐花季活動仍會提供免費接駁專車，以疏解交通。

賴致富表示，員林幸福巴士2022年4月啟用，提供市民免費搭乘，尤其搭乘的以長青族長輩居多，讓不方便開車的民眾可以搭幸福巴士去採買、去醫院看診等，而且為發展觀光，假日也行駛藤山步道、圓林園等休閒景點，尤其在花季期間更可載運遊客。

員林幸福巴士開辦以來，曾因平日搭乘率僅二、三成，而調整路線，發現靠八卦山區山腳路的民眾因公車數有限，很需要幸福巴士載運，因此調整為平日線起點分別為東區振興里天化宮及湖水里集興宮；假日線為藤山步道到百果山線，及市區圓林園、演藝廳等路線。

員林市公所主秘賴冠宇表示，幸福巴士從開辦初約二千多人搭乘，到去年已有逾萬人搭乘，可見市民是有公共運輸交通需求，不過去年底合約到期，再辦理招標，至今已流標5次，將會再放寬招標條件，近日將會再公告招標。

據了解，公所編列今年幸福巴士預算約328萬元，2輛幸福巴士是全年無休，業者需聘3名司機輪班，巴士的維修費和保險等費用也包含在內，已貼近成本價，因此業者興趣缺缺已流標5次。

上周參加員林蜀葵花季宣傳會的縣議員凃俊任表示，推動公共交通運輸有其必要，且在高齡化社會，也讓很多長輩不必過度依賴家人接送，員林市幸福巴士應持續辦下去，也會建議縣府是否補助鄉鎮市公所幸福巴士，讓更多人養成搭公共運輸的習慣。