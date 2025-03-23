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環教山泉盟活動 29日將點亮台中東勢螢火蟲季

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「環教盟」和「山泉盟」將於3月29日齊聚東勢林場，共同舉辦螢火蟲季活動。圖／農村水保署台中分署提供
「環教盟」和「山泉盟」將於3月29日齊聚東勢林場，共同舉辦螢火蟲季活動。圖／農村水保署台中分署提供

「環教盟」和「山泉盟」將於本月29日在東勢林場，共同舉辦螢火蟲季活動，活動當天憑農村水保署台中分署臉書活動資訊入場即享門票125元優惠，台中分署歡迎大家賞螢並體驗多元的環境教育。

農村水保署台中分署今年接任中區環境教育場所聯盟盟主，為推動多元環境教育體驗，在東勢林場水土保持戶外教室教學園區舉辦「環教山泉盟、茶酒論‘螢’雄」活動。

農村水保署台中分署長陳榮俊長表示，未來將持續推動環境教育，並積極響應2050淨零排放目標，以農村水土保持為基礎，帶動農村經濟與觀光產業永續發展。這次活動結合環境教育、農村低碳旅遊、生態保育及農村特色產業「天茶地酒」，透過多元體驗方式提升民眾對環境保育與永續農村綠旅行的認識，同時帶動地方產業發展。

活動由農村水保署台中分署與彰化縣農會東勢林場共同主辦，攜手中區環境教育場所聯盟（涵蓋23個公私立機關及單位）共同推動，透過「環境教育 × 農村產業」的雙軸布局，強化大眾對低碳旅遊與生態保育的意識，共同守護台灣的永續未來。

「環教盟」和「山泉盟」將於3月29日齊聚東勢林場，共同舉辦螢火蟲季活動。圖／農村水保署台中分署提供
「環教盟」和「山泉盟」將於3月29日齊聚東勢林場，共同舉辦螢火蟲季活動。圖／農村水保署台中分署提供
「環教盟」和「山泉盟」將於3月29日齊聚東勢林場，共同舉辦螢火蟲季活動。圖／農村水保署台中分署提供
「環教盟」和「山泉盟」將於3月29日齊聚東勢林場，共同舉辦螢火蟲季活動。圖／農村水保署台中分署提供
「環教盟」和「山泉盟」將於3月29日齊聚東勢林場，共同舉辦螢火蟲季活動。圖／農村水保署台中分署提供
「環教盟」和「山泉盟」將於3月29日齊聚東勢林場，共同舉辦螢火蟲季活動。圖／農村水保署台中分署提供

東勢林場 永續 生態保育

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