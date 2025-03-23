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高中生球鞋扛肩上有洋蔥！台中小黃公車駕駛出手相助

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市小黃公車駕駛夫妻檔陳眾城、劉煒晴，是海線的優良駕駛，協助長者，也暖心幫助學子。圖／交通局提供
台中市小黃公車駕駛夫妻檔陳眾城、劉煒晴，是海線的優良駕駛，協助長者，也暖心幫助學子。圖／交通局提供

台中市小黃公車駕駛夫妻檔陳眾城、劉煒晴，劉煒晴日前見搭車高中生將球鞋扛在肩上，詢問得知因下雨擔心讓僅有的一雙球鞋濕透，隔天相贈兩雙球鞋替換，高中生感動道謝，不必再擔心穿濕球鞋上學。

夫妻檔陳眾城與劉煒晴投入小黃公車海線駕駛服務，陳眾城是台灣大車隊海線小隊長之一，擁有豐富駕駛經驗與協調能力；妻子劉煒晴獲2024年金運獎「偏鄉優良駕駛」殊榮，夫妻攜手讓偏鄉交通暢行無阻。

陳眾城回憶父親當年要去醫院看診，但偏鄉交通不便，父親過世後，讓他燃起想為長者服務的心，台灣大車隊調查意願時，他與妻子決定參與，「以照顧父親的心情，來服務偏鄉長輩們」。乘客也常分享蔬果與手作蘿蔔糕，春節送小紅包感謝服務，他們只拿紅包袋討喜氣，錢退回給乘客，溫馨互動出門開車都像去見老朋友。

劉煒晴說，偏鄉乘客長者居多，見固定客幾天沒出現，還會向鄰居點名怎沒來搭車？學生也會運用接駁，有高中生將球鞋以鞋帶掛在肩頭，詢問後才知僅有一雙球鞋，擔心下雨淋濕無球鞋可替換，剛好小孩有同樣尺寸球鞋便贈予他。

夫妻倆說，開固定路線和時間的小黃公車，符合半退休工作模式，時間允許還幫行動不便長者代購生活用品，化身客貨兩用小黃公車，落實服務到家，「多給年紀大乘客一點協助，因為我們也會變成老人」。

交通局指出，小黃公車已有26條路線，涵蓋山海屯區22個行政區、162里，克服公車行經偏鄉的困難，小黃公車座位有限，建議搭乘前日預約。

台中市小黃公車駕駛夫妻檔陳眾城、劉煒晴，是海線的優良駕駛，協助長者，也暖心幫助學子。圖／交通局提供
台中市小黃公車駕駛夫妻檔陳眾城、劉煒晴，是海線的優良駕駛，協助長者，也暖心幫助學子。圖／交通局提供

偏鄉 公車

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