影／清水大樓頂樓塌陷疏散35人仍盼回去住 里長：多數是弱勢戶

台中市清水區一處近50年老舊大樓5、6樓昨天凌晨塌陷，35名住戶被緊急疏散和安置，清水區西寧里長王慶源表示，多數租屋者是弱勢戶，都希望將來大樓能確認安全後再回去住，因為該大樓房租價宜，租戶已住習慣，經濟負擔小。

西寧里長王慶源表示，今天要先拆5樓和6樓塌陷的水泥塊等物品，已疏散35名住戶，其中9戶26人送旅館安置，但安置時間是10天，10天後他們不知何去何從，租屋戶多數是弱勢戶，這棟大樓租金價宜，每月約4000元。

其中有二房一廳的住戶是二名男子，他們月付2000元，租金價宜，二人雖不認識卻共同承租多年，他們希望大樓能安全檢查通過後再回來住，但現在還不確定能否再回原屋，內心不安；另有一名婦人到大樓附近的親戚家借住，王慶源今天到該民宅探訪關心，婦人正好外出。

今天上午拆除頂樓前，一名陳姓地主到場抱怨未接到通知，不知市府要借用進入他們的土地拆除，還破壞原有的圍籬，他希望市府施工後恢復原狀；里長王慶源表示，昨天有通知地主，空地的地主人數較多，可能沒有完全聯絡上，他說市府搶修後一定會恢復原狀。

台中市民政局表示，大樓塌陷後，市府針立即啟動關懷機制，由民政局長吳世瑋、清水區長蔡慶生偕同西寧里長王慶源及社會課長陳麗慧先代表市長盧秀燕赴現場關心並致贈慰問金。現場共疏散13戶、協助安置民眾35人，其中9戶26人送旅館安置、依親1戶1人，公所全力協助後續安置事宜。