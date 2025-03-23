投市添置霧砲機、水柱車 為垃圾掩埋場除臭、降低自燃率

南投市垃圾量春節前後增加，垃圾堆置增加到3萬5千噸，南投市公所最近增置霧砲機和強力水柱車，透過噴灑次氯酸水、除臭劑，降低垃圾自燃機率，也減少臭味對市區的影響。

南投市垃圾掩埋場位在嶺興路，離市區不遠，因南投縣垃圾只能外運到外縣市焚化爐處理，去化數量有限，南投市掩埋場從3年前2萬公噸增加到3萬多公噸，還曾因沼氣自燃引發火警，夏季高溫臭味逸散，更讓周邊居民難忍受。

南投市公所清潔隊長林晉毅說，春節前配合國家清潔周，家戶大掃除，導致垃圾量增加，但每月外運處理量有限，垃圾堆置量再次增加到3萬5千公噸。加強掩埋場管理，預防自燃、減臭格外重要。

南投市公所和南投縣環保局原本就在掩埋場裝置熱顯像系統，透過攝影機鏡頭，監測到掩埋場表面溫度過高，就會發出警報，預防火警發生。不過，隨著天氣轉暖，溫度增加掩埋場臭味可能影響市區，提高垃圾自燃機率，為防患未然，最近又增設霧砲機和強力水柱車。

南投市長張嘉哲說，垃圾長時間堆置又夾雜廚餘，容易產生惡臭、沼氣。清潔隊啟用「霧砲機」，每周三次大範圍噴灑次氯酸水，可抑制垃圾堆積臭味，還有抗菌消毒效果，降低環境汙染。

強力水柱車除可噴水降溫，還可噴灑除臭劑，擴大除臭範圍，讓垃圾堆置區獲得有效抑制，降低垃圾場異味，也讓市區不受惡臭影響。

張嘉哲說，垃圾處理不容易，落實垃圾、廚餘分類，減少垃圾量，才能解決問題，這需要市民一起配合，才能讓南投市更乾淨。