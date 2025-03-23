聽新聞
0:00 / 0:00

投市添置霧砲機、水柱車 為垃圾掩埋場除臭、降低自燃率

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投市公所增加霧砲機和強力水柱車，噴灑次氯酸水、除臭劑，減少垃圾臭味，降低火警風險。圖／南投市公所提供
南投市公所增加霧砲機和強力水柱車，噴灑次氯酸水、除臭劑，減少垃圾臭味，降低火警風險。圖／南投市公所提供

南投市垃圾量春節前後增加，垃圾堆置增加到3萬5千噸，南投市公所最近增置霧砲機和強力水柱車，透過噴灑次氯酸水、除臭劑，降低垃圾自燃機率，也減少臭味對市區的影響。

南投市垃圾掩埋場位在嶺興路，離市區不遠，因南投縣垃圾只能外運到外縣市焚化爐處理，去化數量有限，南投市掩埋場從3年前2萬公噸增加到3萬多公噸，還曾因沼氣自燃引發火警，夏季高溫臭味逸散，更讓周邊居民難忍受。

南投市公所清潔隊長林晉毅說，春節前配合國家清潔周，家戶大掃除，導致垃圾量增加，但每月外運處理量有限，垃圾堆置量再次增加到3萬5千公噸。加強掩埋場管理，預防自燃、減臭格外重要。

南投市公所和南投縣環保局原本就在掩埋場裝置熱顯像系統，透過攝影機鏡頭，監測到掩埋場表面溫度過高，就會發出警報，預防火警發生。不過，隨著天氣轉暖，溫度增加掩埋場臭味可能影響市區，提高垃圾自燃機率，為防患未然，最近又增設霧砲機和強力水柱車。

南投市長張嘉哲說，垃圾長時間堆置又夾雜廚餘，容易產生惡臭、沼氣。清潔隊啟用「霧砲機」，每周三次大範圍噴灑次氯酸水，可抑制垃圾堆積臭味，還有抗菌消毒效果，降低環境汙染。

強力水柱車除可噴水降溫，還可噴灑除臭劑，擴大除臭範圍，讓垃圾堆置區獲得有效抑制，降低垃圾場異味，也讓市區不受惡臭影響。

張嘉哲說，垃圾處理不容易，落實垃圾、廚餘分類，減少垃圾量，才能解決問題，這需要市民一起配合，才能讓南投市更乾淨。

南投縣 臭味

延伸閱讀

清明節將至…嘉義多墓地頻傳火警 濃煙竄至國道一號影響視線

清明節民眾掃墓易釀火警 消防局提醒「四不二記得」

南投市添置霧砲機、強力水柱車 為垃圾掩埋場除臭

彰化市中山路塞爆…因施作汙水下水道管線 預定6月底完工

相關新聞

大甲媽遶境 台鐵加班疏運

大甲鎮瀾媽祖遶境預定4月4日晚間起駕，預期湧進數十萬人潮，台鐵公司宣布4月4、5、13日將加開自強號8列次、區間（快）車...

投市添置霧砲機、水柱車 為垃圾掩埋場除臭、降低自燃率

南投市垃圾量春節前後增加，垃圾堆置增加到3萬5千噸，南投市公所最近增置霧砲機和強力水柱車，透過噴灑次氯酸水、除臭劑，降低...

其人其事／黃慶祥有夢 十年寫成舊社故事書

彰化縣二林鎮「舊社」依傍二林溪，清代船隻從台灣海峽駛入二林溪直抵舊社港，造就地方繁榮也留下許多故事，舊社唯一博士黃慶祥擔...

洲際棒球場吃球有解！ 外野「白色怪物」改深藍色今貼膜

台中洲際棒球場外野出現新地景「白色怪物」，有球員及球團反映外牆反光恐影響打者，有「吃球」疑慮。台中市政府今表示，經協調改...

逆境向上 彰化家扶表揚10位自強兒少

兒童節前夕，彰化家扶今年從縣內扶助三千名弱勢兒少選出十位自強兒少，分別成長於單親、隔代教養及父親或母親為身心障礙者之家庭...

彰化埔心在地企業連5年業績佳 再捐款助慈善團體

從彰化縣埔心鄉出發的在地企業唯賀國際餐飲集團，在新冠疫情、物價飛漲等市場波動下，連續5年業績正成長，舉辦春酒晚會時捐款5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。