大甲媽遶境 台鐵加班疏運

大甲鎮瀾媽祖遶境預定4月4日晚間起駕，預期湧進數十萬人潮，台鐵公司宣布4月4、5、13日將加開自強號8列次、區間（快）車26列次，合計34列次；此外4月4、5、12、13日的148列次將加掛車廂，讓海線提升近4成運能以疏運人潮，供參香民眾利用。

台鐵公司指出，今年除加開區間（快）車26列次外，6列次的自強號加開列車，訂今天0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網 http://www.railway.gov.tw 及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

為便利民眾乘車，台鐵更建議多使用電子票證乘車，或預先購買回程車票，以節省排隊購票時間；台鐵並強調4月4、12、13日3天，暫停受理彰化至竹南間海線各站，包含成追線列車的海線區間「兩鐵環保人車同行」業務，但攜車袋折疊式腳踏車除外。

大甲分局表示，大甲媽祖4月4日晚間10時45分從鎮瀾宮起駕出發，展開9天8夜的遶境進香行程，考量屆時勢必會吸引大量人潮車流，呼籲民眾盡量坐火車、搭公車參香，才能免塞車之苦。