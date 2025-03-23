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其人其事／黃慶祥有夢 十年寫成舊社故事書

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣二林鎮舊社子弟黃慶祥費時10年為家鄉書寫「舊社故事書」。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮舊社子弟黃慶祥費時10年為家鄉書寫「舊社故事書」。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林鎮「舊社」依傍二林溪，清代船隻從台灣海峽駛入二林溪直抵舊社港，造就地方繁榮也留下許多故事，舊社唯一博士黃慶祥擔心地方文史散迭，費時10年寫成「舊社故事書」，回饋生養他的家鄉。

黃慶祥75歲，回憶出國留學取得美國奧立岡大學博士學位，搭機返國時，舊社庄民租一輛遊覽車到中正國際機場（今桃機）接機，讓他相當感動，埋下回饋鄉土的種子，立志為家鄉開展新產業、找出新生代、書寫新文化，因此59歲提前退休，即返鄉創立田龜園區、著手田調。

他說，田調從庄內最年長耆老開始訪談，80多歲到40多歲，總共40人講3至5個所見所聞的故事，他有訪談「撇步」，拿張小凳坐在低處，講故事者一定坐的比他高，產生由上對下講述的傳承感，耆老和地方人士樂意侃侃而談。

舊社故事書收錄地理歷史、信仰文化、風情民俗、塵封傳奇等故事，描繪舊社最具特色的大池塘由來，舊社老一輩集資買回池塘給庄民共享，及舊社主神李王的靈驗趣事；二林鎮長蔡詩傑先讀為快，說這本書鉅細靡遺記錄舊社點點滴滴，是地方可貴史料。

彰化縣文化局曾洽詢改為中西里舊庄村史，黃慶祥婉拒，維持以原來的規畫和形式出版。他表示，回饋家鄉三目標，新產業已透過他在自家農地種植莧菜、奇亞、紅藜這三種作物，採收種籽作為有機食品原料，新生代是從舊社代安宮武轎轎班找出願奉獻服務家鄉的下一代，新文化就是他為家鄉記錄、寫書給家鄉子弟閱讀，期能代代流傳鄉里。

他的下一個夢想是為鄉內孩子成立圖書館，培養更多人才回饋家鄉。

圖書館 文化局

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