逆境向上 彰化家扶表揚10位自強兒少

兒童節前夕，彰化家扶今年從縣內扶助三千名弱勢兒少選出十位自強兒少，分別成長於單親、隔代教養及父親或母親為身心障礙者之家庭，但從未因家境貧困而放棄夢想，今天由金湖獅子會舉行表揚典禮。

受表揚十名自強兒少中，花壇鄉讀國三的小芯，七歲時，父親爸不幸癌逝，媽媽四處奔波讓兩名子女安心生活與就學，小芯因專精巧智拚球，2023年與2024年連續奪得全國巧智盃國中組第一名。小芯課業也不馬虎，目前積極準備國中教育會考，以彰化女中為第一志願。小芯克服挑戰，展現韌性、努力不懈及體貼孝心，獲得「2025年家扶基金會全國自強兒少」表揚肯定。

彰化市讀國三的小竹，成長於單親母親家庭，媽媽以臨時工為業獨力撫養四名子女。小竹國小時，進入曲棍球校球擔任守門員，而穿著守門員裝備訓練實相當辛苦，常因天熱而中暑，但小竹堅持不放棄，升國中後其繼續參加曲棍球校隊，在兩全國賽事國中女子團體賽冠軍，她從未因家庭困境放棄對課業與曲棍球的熱情，堅持與勇氣克服困難。

田中鎮讀國三的小嫆，爸爸務農為業並兼職粗工養家，她幼時因車禍導致小嫆右手神經斷裂，動了修復手術，雖無法完全復原，但已恢復一半功能。小四時，小嫆加入彰化家扶武術才藝隊，此後屢屢在武術比賽中獲獎，目前是武術隊重要主角。

今天表揚典禮，也安排彰化家扶長期培育的舞蹈班、醒獅團、烏克麗麗、武術、劍道與樂團等六隊兒少才藝班/隊出場演出。

金湖獅子會會長劉采婕表示，看見每位家扶自強兒少生命故事與才藝兒少的努力真的讓人感動與佩服，也感謝彰化縣政府與家扶長期陪伴，讓每位家扶孩子安心生活與就學，也能擁有更多勇氣迎向夢想。