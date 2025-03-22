彰化埔心在地企業連5年業績佳 再捐款助慈善團體

從彰化縣埔心鄉出發的在地企業唯賀國際餐飲集團，在新冠疫情、物價飛漲等市場波動下，連續5年業績正成長，舉辦春酒晚會時捐款58萬元給安得烈慈善會協會；埔心鄉7所國中小學的校長受邀參加，跟唯賀約定今年公益餐會再相聚。

唯賀國際餐飲集團總部在埔心鄉，設有實習廚房和餐廳，連年舉辦公益餐會招待鄉內7所國中小學的弱勢生，因此今年唯賀春酒晚會邀請國中小學校長出席，除另有事情，埔心國中校長黃森明等五名校長到場，感謝唯賀與地方共榮。

唯賀集團總經理吳家德今表示，唯賀保持穩健步伐，走過新冠疫情、物價飛漲，連續5年達成每年業績正成長8%，尤其疫後餐飲市場價格普遍上漲的情況下依然堅守中價位策略，讓消費者能以合理價格享受高CP值餐點，成功穩固市場競爭力。

唯賀旗下NU PASTA義大麵、天利食堂、小來刈包的酒會，請來中職啦啦隊女神李多慧擔任特別嘉賓與加盟業者同樂，會中大家跳舞十分歡樂，唯賀2025年NU PASTA公益桌曆募款58萬元，捐贈安得烈慈善協會，由執行長羅紹和接受。

唯賀兩年累計捐款已破百萬元，吳家德強調，唯賀的成功來自顧客支持與夥伴努力，未來將持續落實ESG理念，推動品牌創新，透過公益行動、顧客服務及企業治理打造可長可久的餐飲品牌。