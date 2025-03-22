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彰化埔心在地企業連5年業績佳 再捐款助慈善團體

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉在地企業唯賀集團春酒晚會邀請李多慧與企業夥半同樂。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉在地企業唯賀集團春酒晚會邀請李多慧與企業夥半同樂。記者簡慧珍／攝影

從彰化縣埔心鄉出發的在地企業唯賀國際餐飲集團，在新冠疫情、物價飛漲等市場波動下，連續5年業績正成長，舉辦春酒晚會時捐款58萬元給安得烈慈善會協會；埔心鄉7所國中小學的校長受邀參加，跟唯賀約定今年公益餐會再相聚。

唯賀國際餐飲集團總部在埔心鄉，設有實習廚房和餐廳，連年舉辦公益餐會招待鄉內7所國中小學的弱勢生，因此今年唯賀春酒晚會邀請國中小學校長出席，除另有事情，埔心國中校長黃森明等五名校長到場，感謝唯賀與地方共榮。

唯賀集團總經理吳家德今表示，唯賀保持穩健步伐，走過新冠疫情、物價飛漲，連續5年達成每年業績正成長8%，尤其疫後餐飲市場價格普遍上漲的情況下依然堅守中價位策略，讓消費者能以合理價格享受高CP值餐點，成功穩固市場競爭力。

唯賀旗下NU PASTA義大麵、天利食堂、小來刈包的酒會，請來中職啦啦隊女神李多慧擔任特別嘉賓與加盟業者同樂，會中大家跳舞十分歡樂，唯賀2025年NU PASTA公益桌曆募款58萬元，捐贈安得烈慈善協會，由執行長羅紹和接受。

唯賀兩年累計捐款已破百萬元，吳家德強調，唯賀的成功來自顧客支持與夥伴努力，未來將持續落實ESG理念，推動品牌創新，透過公益行動、顧客服務及企業治理打造可長可久的餐飲品牌。

公益 小學 成功

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