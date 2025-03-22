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台中清水爛尾樓坍塌 盧秀燕允全力協助受災戶

聯合報／ 記者黑中亮陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕到清水爛尾樓坍塌處視察，允諾全力協助受災戶。記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕到清水爛尾樓坍塌處視察，允諾全力協助受災戶。記者黑中亮／攝影

台中清水區中興街1處爛尾樓今天凌晨5、6樓坍塌，無人受傷受困，10戶、26人撤離。市長盧秀燕下午到坍塌現場，逐一關心受災戶狀況，也要求相關局處做好建築物周圍的安全措施，加速災後復原作業，讓受災戶與附近居民盡快有安全的家。

盧秀燕表示，該樓興建於1977年，已將近50年，屬於老舊建物，且興建時有部分工程未完工，5、6樓一直無人居住，幸好這次坍塌沒有造成人員傷亡；事發後消防局、民政局與區公所迅速反應，立刻疏散、安置民眾並發放慰問金，讓住戶安心過夜。

盧秀燕指出，根據都發局、台中建築技師公會、土木技師公會與結構技師公會初步研判，4樓以下區域暫無危險，今天下午已開放住戶入內取回必要物品；5、6樓坍塌部分，可能會有掉落物的風險，明天上午9時半市府將派遣相關設備拆除部分塌陷物。

至於整棟爛尾樓未來如何處置，盧秀燕說，會請專業技師鑑定，看是要部分使用、全部拆除或補強結構。盧也感謝清水區西寧里長王慶源，第一時間協助市府，提供大量有用訊息，讓市府快速掌握現場狀況；後續拆除工作中，王也協助借用鄰屋。

都發局補充，依照建築法第77條第1項規定，建築物所有權人或使用人若沒有維護建物安全，可處以6萬元到30萬元罰鍰，都發局會釐清該建物是否違規；當前首要任務是安置受災戶與災後復原，後續將評估結構、釐清坍塌原因，決定是否拆除這棟爛尾樓。

台中市長盧秀燕表示，爛尾樓5、6樓坍塌處可能有掉落物的風險，市府已安排明早9時半機具進場拆除部分坍塌物。記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕表示，爛尾樓5、6樓坍塌處可能有掉落物的風險，市府已安排明早9時半機具進場拆除部分坍塌物。記者黑中亮／攝影

建築 爛尾樓 盧秀燕

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