台中清水爛尾樓坍塌 盧秀燕允全力協助受災戶

台中清水區中興街1處爛尾樓今天凌晨5、6樓坍塌，無人受傷受困，10戶、26人撤離。市長盧秀燕下午到坍塌現場，逐一關心受災戶狀況，也要求相關局處做好建築物周圍的安全措施，加速災後復原作業，讓受災戶與附近居民盡快有安全的家。

盧秀燕表示，該樓興建於1977年，已將近50年，屬於老舊建物，且興建時有部分工程未完工，5、6樓一直無人居住，幸好這次坍塌沒有造成人員傷亡；事發後消防局、民政局與區公所迅速反應，立刻疏散、安置民眾並發放慰問金，讓住戶安心過夜。

盧秀燕指出，根據都發局、台中建築技師公會、土木技師公會與結構技師公會初步研判，4樓以下區域暫無危險，今天下午已開放住戶入內取回必要物品；5、6樓坍塌部分，可能會有掉落物的風險，明天上午9時半市府將派遣相關設備拆除部分塌陷物。

至於整棟爛尾樓未來如何處置，盧秀燕說，會請專業技師鑑定，看是要部分使用、全部拆除或補強結構。盧也感謝清水區西寧里長王慶源，第一時間協助市府，提供大量有用訊息，讓市府快速掌握現場狀況；後續拆除工作中，王也協助借用鄰屋。