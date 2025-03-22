聽新聞
0:00 / 0:00
台中清水爛尾樓坍塌 盧秀燕允全力協助受災戶
台中清水區中興街1處爛尾樓今天凌晨5、6樓坍塌，無人受傷受困，10戶、26人撤離。市長盧秀燕下午到坍塌現場，逐一關心受災戶狀況，也要求相關局處做好建築物周圍的安全措施，加速災後復原作業，讓受災戶與附近居民盡快有安全的家。
盧秀燕表示，該樓興建於1977年，已將近50年，屬於老舊建物，且興建時有部分工程未完工，5、6樓一直無人居住，幸好這次坍塌沒有造成人員傷亡；事發後消防局、民政局與區公所迅速反應，立刻疏散、安置民眾並發放慰問金，讓住戶安心過夜。
盧秀燕指出，根據都發局、台中建築技師公會、土木技師公會與結構技師公會初步研判，4樓以下區域暫無危險，今天下午已開放住戶入內取回必要物品；5、6樓坍塌部分，可能會有掉落物的風險，明天上午9時半市府將派遣相關設備拆除部分塌陷物。
至於整棟爛尾樓未來如何處置，盧秀燕說，會請專業技師鑑定，看是要部分使用、全部拆除或補強結構。盧也感謝清水區西寧里長王慶源，第一時間協助市府，提供大量有用訊息，讓市府快速掌握現場狀況；後續拆除工作中，王也協助借用鄰屋。
都發局補充，依照建築法第77條第1項規定，建築物所有權人或使用人若沒有維護建物安全，可處以6萬元到30萬元罰鍰，都發局會釐清該建物是否違規；當前首要任務是安置受災戶與災後復原，後續將評估結構、釐清坍塌原因，決定是否拆除這棟爛尾樓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言