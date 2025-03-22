清水爛尾樓未被列管 台中民代建議善用公安稽查平台

台中清水區爛尾樓今天凌晨坍塌，該屋齡超過40年，5、6樓是爛尾樓，年久失修結構危險，卻未被市府列管。議員建議，市府即將建立公共安全稽查平台，應妥善利用，全面稽查市內危老建築；也有議員認為，若全面清查一定要做好配套措施，以免損害民眾權益。

無黨籍議員陳廷秀表示，台中市即將建置公安稽查平台，去年度此預算被凍結，這次臨時會已經解凍，市府可以利用這個整合19個局處的平台，全面清查轄內危老建築，由基層里長逐級呈報，可以做到通盤管制，否則時不時發生危老建築意外，今天幸好沒有傷亡，下次就不一定這麼幸運了。

國民黨籍副議長顏莉敏認為，爛尾樓未被列管可能與法規有關，這棟大樓1977年建成，何時加蓋5、6樓，當時法規是否已經包含爛尾樓管控，都須要進一步查證；至於全面盤查市內危老建築，須做好配套措施，否則有些人住了一輩子的房子，被鑑定為危老建築就要強制拆遷，屋主與住戶權益恐受影響。

民進黨議會黨團總召王立任說，這起坍塌案凸顯過去建管方面的缺失，應該要有更完善的機制監督建物施工的進度與結果；他前年質詢市府，台中危老重建計畫的核准率六都倒數第一，僅有74%，如今又發生這起事件，市府應更加積極改善危老建築問題，協助老屋重建。