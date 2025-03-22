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合歡山假日遊客多 休旅車竟違停合歡主峰步道

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
合歡山公路路面仍有積雪結冰，今晚6時起翠峰到大禹嶺路段預警性封閉。圖／公路局提供
合歡山公路路面仍有積雪結冰，今晚6時起翠峰到大禹嶺路段預警性封閉。圖／公路局提供

合歡山積雪仍未消融，台14甲線合歡山公路在3千公尺以上路段，路面仍有結冰，為考慮山區道路安全，今天晚間6時起翠峰和大禹嶺路段將預警性封閉。今天上山遊客增加，又出現車輛違停，甚至有休旅車直接停在合歡主峰登山口前，警方接獲檢舉已取締告發。

公路局中區養護工程處表示，台14甲線合歡山公路，受輻射冷卻效應影響，3千公尺以上路段，夜間溫度維持在零度左右，有局部路面結冰機率，考量山區道路夜間視線不良且局部路面積雪仍未完全消融，為維護用路安全，今晚6時起預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段（18K至41.5K）。明天上午7時，視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

因為天氣放晴，今天上合歡山遊客增加，又出現有車輛違停。最離譜的是下午一輛白色休旅車，乾脆停放在合歡主峰步道登山口前，讓其他駕駛人也看不下去，拍照向警方檢舉。

太管處表示，合歡主峰山頂平坦，視野開闊，早年有軍隊駐守，並開出一條聯絡道與台十四甲公路銜接，後由太管處接管後，將聯絡道規畫為登山步道，雖然是柏油、水泥路面，但僅限步行，嚴禁車輛通行、停放，登山或賞景遊客，需將車輛停在武嶺或昆陽停車場。

今天天氣放晴合歡山遊客增加，有休旅車直接停放在合歡主峰步道登山口前，遭警方開單告發。圖／民眾提供
今天天氣放晴合歡山遊客增加，有休旅車直接停放在合歡主峰步道登山口前，遭警方開單告發。圖／民眾提供
合歡山公路路面仍有積雪結冰，今晚6時起翠峰到大禹嶺路段預警性封閉。圖／公路局提供
合歡山公路路面仍有積雪結冰，今晚6時起翠峰到大禹嶺路段預警性封閉。圖／公路局提供

休旅車 合歡山 違停

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