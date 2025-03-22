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彰化漢寶海岸什麼都有？ 學童今淨灘驚訝可撿到沙發

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉明聖國小、羅厝國小全校學童到芳苑鄉漢寶淨灘。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉明聖國小、羅厝國小全校學童到芳苑鄉漢寶淨灘。記者簡慧珍／攝影

埔心鄉位在彰化縣中心，鄉內兩所小校今全校動員到芳苑鄉漢寶海堤，跟第四河川分署員工及家屬60人，大手、小大一起動手淨灘「向海致敬」，合計撿拾約700公斤資源回收物和廢棄物；小朋友說，令人驚訝的是竟然在海岸撿到廢棄沙發。

經濟部水利署第四河川分署、彰化縣農漁牧產業觀光推展協會，今在芳苑鄉漢寶濕地南段舉辦「2025向海致敬-小手拉大手為海洋出一份力」，芳苑鄉公所、漢寶村辦公處、財團法人台灣護聖宮教育基金會、彰化縣憶新時代益智健康關懷慈善會，和埔心鄉羅厝國小、明聖國小逾百人參加。

羅厝國小38名學童、明聖國小41名學童，兩校都全校出動，搭遊覽車到漢寶海堤。到達後，帶隊校長羅厝梁桂錦、明聖校長張富凱和生態解說員先說明淨灘方法，交代學童注意踩走海岸石塊時的安全，小朋友一人一個回收袋興高采烈走到海岸夾拾海廢和資源回收物。撿上堤岸的廢棄物品由漢寶村長鄭鵬豐和志工整理成袋。

明聖游姓學童表示，被丟棄的資源是地球福氣，他撿了很多，為地球和自己增加福氣。羅厝呂姓學童說，海岸有寶特瓶、塑膠、保麗龍等好多種垃圾，都是人類丟棄，他撿半個多小時，最驚訝的是居然撿到廢棄沙發。

第四河川分署50名員工、10名孩子淨灘，年齡最小九個月，分署長李友平說，淨灘是環境教育一環，小朋友淨灘看到那多麼多垃圾都很驚訝。李友平和鄭鵬豐高呼「你不丟，我就不用撿」口號，請民眾到海邊遊玩不要再隨手丟棄飲料瓶等廢棄物。

廢棄物 淨灘

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