彰化舊社唯一博士提前退休務農寫書 發表故事書回饋家鄉

彰化縣二林鎮「舊社」依傍二林溪，清代船隻從海灣海峽駛入二林溪直抵舊社港，造就地方繁榮也留下許多故事，舊社唯一博士黃慶祥擔心地方文史散迭，費時10年寫成「舊社故事書」，回饋生養他的家鄉。

二林鎮公所今在舊社信仰中心代安宮為黃慶祥舉辦新書發表會，邀請二林社大校長謝四海、台北仁濟醫院總院長李龍騰等人到場。鎮長蔡詩傑表示，舊社故事書對地方記事鉅細靡遺，他看完才知道舊社發展的整個輪廓，對黃慶祥自中山大學退休後埋首田野調查和書寫的付出感到敬佩。

黃慶祥75歲，回憶出國留學取得美國奧立岡大學博士學位，搭機返國，舊社庄民租一輛遊覽車到中正國際機場（今桃機）接機，讓他相當感動，埋下回饋鄉土的種子，立志為家鄉開展新產業、找出新生代、書寫新文化，因此59歲提前退休即返鄉創立田龜園區、著手田調。

他說，田調從庄內最年長耆老開始訪談，80多歲到40多歲，總共40人講3至5個所見所聞的故事，他有訪談「撇步」，拿張小凳坐在低處，講故事者一定坐的比他高，產生由上對下講述的傳承感，耆老和地方人士樂意侃侃而談。

舊社故事書記錄很多傳奇，黃慶祥強調教科書、市售圖書沒記錄，都首次曝光，例如舊社主神李王很靈驗，庄內每有孩童生病，庄民向李王拜拜求助，並刮走神尊腳底一片木片回家煮水給孩子喝，日久李王越來越矮，不得不迎到台南南鯤鯓重裝金身，未料李王聖示祂長高3公分，信徒私訪粧佛店師傅證實此事，傳開後信眾大驚，又請李王神尊到南鯤鯓刮掉腳底加長的3公分。

黃慶祥又說，舊庄早年相傳，被醫生判定來日無多的信徒會央請乩童下地府「探花叢」，男性是萬年青，女性是花朵，依據花朵、青萬年鮮活度判斷壽命長短，乩童憑良心道德的濟世原則行事，除非病人已無其它方法可救，否則不能隨便進出地府。

各式各樣的舊庄故事被記錄，彰化縣文化局曾洽詢改為中西里舊庄村史，被黃慶祥婉拒，維持以原來的規畫和形式出版。