台中首座零廢棄示範基地今啟用 彭啟明到場見證

台中市首座社區零廢棄示範基地、豐原區公老坪社區「桔屋─集吉屋」（G House）今揭碑啟用。環境部部長彭啟明說，現在垃及多採焚化末端解決，政府推動資源循環零廢棄，他今天見證社區源頭減量，這就是驅動力量。

「桔屋─集吉屋」由在地居民與各界協力打造的零廢棄小屋，今天上午10時舉辦啟用典禮，包括彭啟明、立委何欣純出席，支持在地化永續行動。與會貴賓共同宣誓零廢棄行動，並安排導覽解說、資源回收分類與積點系統操作示範。

環境部部長彭啟明說，很多人都說是零廢棄是一個理想，環境部就一直在思考垃圾到最後怎麼處理？現在多採焚化，但平均每人每天都產生一公斤多的垃圾，雖然努力宣導減量，但這些都是末端解決。

彭啟明指出，如何源頭解決？他今天就是來見證這個社區的源頭解決，希望未來可以規畫一個生態系，好的地方不見得是靠政府的補助，而是有在做的居民及團體，當然如果未來需要經費，環境部來想辦法協助，今天這就是一個驅動的力量。

何欣純說，不管中央還是地方，零廢棄理念實踐落實有階段性，重要的第一步就是從豐原公老坪桔屋開始，轉化農村與在地的居民社區合作，在日常生活裡面做零廢棄的行動示範，未來希望台中可以在更多的社區、更多的地方來推動零廢棄，落實「環保5 G」（Good , Green, Giving, Gather, Growth)。

主婦聯盟台中分會會長耿明誼說，基地引進大豐環保科技公司回收系統，建立細分類回收機制，透過積點制度鼓勵居民參與。