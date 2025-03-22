快訊

Andy老師再發聲「謠言滿天飛」 喊話家寧：一起努力拿回帳冊

只因租金便宜…清水大樓塌陷住戶曝心聲 憂未來「不知道怎麼辦」

家長瘋搶私中…他引憾事問「怎敢讓子女讀公立」 釣出雄中校長回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台中首座零廢棄示範基地今啟用 彭啟明到場見證

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市首座社區零廢棄示範基地、豐原區公老坪社區「桔屋─集吉屋」今揭碑啟用。圖／立委何欣純提供
台中市首座社區零廢棄示範基地、豐原區公老坪社區「桔屋─集吉屋」今揭碑啟用。圖／立委何欣純提供

台中市首座社區零廢棄示範基地、豐原區公老坪社區「桔屋─集吉屋」（G House）今揭碑啟用。環境部部長彭啟明說，現在垃及多採焚化末端解決，政府推動資源循環零廢棄，他今天見證社區源頭減量，這就是驅動力量。

「桔屋─集吉屋」由在地居民與各界協力打造的零廢棄小屋，今天上午10時舉辦啟用典禮，包括彭啟明、立委何欣純出席，支持在地化永續行動。與會貴賓共同宣誓零廢棄行動，並安排導覽解說、資源回收分類與積點系統操作示範。

環境部部長彭啟明說，很多人都說是零廢棄是一個理想，環境部就一直在思考垃圾到最後怎麼處理？現在多採焚化，但平均每人每天都產生一公斤多的垃圾，雖然努力宣導減量，但這些都是末端解決。

彭啟明指出，如何源頭解決？他今天就是來見證這個社區的源頭解決，希望未來可以規畫一個生態系，好的地方不見得是靠政府的補助，而是有在做的居民及團體，當然如果未來需要經費，環境部來想辦法協助，今天這就是一個驅動的力量。

何欣純說，不管中央還是地方，零廢棄理念實踐落實有階段性，重要的第一步就是從豐原公老坪桔屋開始，轉化農村與在地的居民社區合作，在日常生活裡面做零廢棄的行動示範，未來希望台中可以在更多的社區、更多的地方來推動零廢棄，落實「環保5 G」（Good , Green, Giving, Gather, Growth)。

主婦聯盟台中分會會長耿明誼說，基地引進大豐環保科技公司回收系統，建立細分類回收機制，透過積點制度鼓勵居民參與。

耿明誼指出，現場已完成太陽能光電設施的建置，實現能源自主的第一步，第二階段會推動農業廢棄物的循環回收再利用，並引進企業資源建置水循環系統，並在中興大學磐石產學研究中心執行長王逸華協助下，推動更多企業合作與資源整合計畫，持續深化社區的永續發展能力。

台中市首座社區零廢棄示範基地、豐原區公老坪社區「桔屋─集吉屋」今揭碑啟用。圖／立委何欣純提供
台中市首座社區零廢棄示範基地、豐原區公老坪社區「桔屋─集吉屋」今揭碑啟用。圖／立委何欣純提供
台中市首座社區零廢棄示範基地、豐原區公老坪社區「桔屋─集吉屋」今揭碑啟用。圖／立委何欣純提供
台中市首座社區零廢棄示範基地、豐原區公老坪社區「桔屋─集吉屋」今揭碑啟用。圖／立委何欣純提供

何欣純 台中市 彭啟明 環境部

延伸閱讀

彰化縣垃圾破袋稽查減量顯著 1800萬獎勵「減廢英雄」

核能短期內延役困難 彭啓明：2035減碳目標仍可能調整

為逐年改善空品 彭啟明：新空品政策白皮書擬月底前推出

彭啓明：CBAM若延期上路 國內產業有喘息空間

相關新聞

彰化舊社唯一博士提前退休務農寫書 發表故事書回饋家鄉

彰化縣二林鎮「舊社」依傍二林溪，清代船隻從海灣海峽駛入二林溪直抵舊社港，造就地方繁榮也留下許多故事，舊社唯一博士黃慶祥擔...

台中首座零廢棄示範基地今啟用 彭啟明到場見證

台中市首座社區零廢棄示範基地、豐原區公老坪社區「桔屋─集吉屋」（G House）今揭碑啟用。環境部部長彭啟明說，現在垃及...

南投市添置霧砲機、強力水柱車 為垃圾掩埋場除臭

南投市垃圾量春節前後增加，垃圾堆置增加到3萬5千噸，臭味和火警風險也增加，南投市公所最近增加霧砲機和強力水柱車，透過噴灑...

彰化市中山路塞爆…因施作汙水下水道管線 預定6月底完工

彰化市區主要幹道最近大舉開挖，形同「開膛剖腹」，尤其內政部國土署近日在彰化市中山路施設汙水下水道管線及用戶接管工程，在交...

長者及免疫不全者4／8起 增加接種1劑JN.1 COVID-19疫苗

由於新冠病毒傳播風險持續，疾管署宣布，從4月8日起，提供65歲以上長者及免疫不全者等對象增加接種1劑JN.1 COVID...

參加大甲媽祖遶境來坐火車 台鐵加開34列次並加掛車廂

配合「2025乙巳年大甲媽祖遶境」即將開始，因應大甲鎮瀾宮周邊「2025台中媽祖國際觀光文化節」演藝活動，勢必擠進數十萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。