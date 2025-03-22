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彰化市中山路塞爆…因施作汙水下水道管線 預定6月底完工
彰化市區主要幹道最近大舉開挖，形同「開膛剖腹」，尤其內政部國土署近日在彰化市中山路施設汙水下水道管線及用戶接管工程，在交通尖峰時段，更是造成大塞車，駕駛人怨聲載道，公路局彰化工務段表示，相關汙水下道工程預定6月底完工。
彰化市區道路近來密集開挖道路，除台水公司埋設自來水幹管外，還有欣彰天然氣公司在曉陽路挖路，加上國土署也正在辦理汙水下水道管線及用戶接管工程，民眾抱怨四處都在挖路，讓用路人「行不得也」。
台水公司為配合鳥嘴潭人工湖供水，在彰化縣埋設長達85公里的自來水管線，這項工程進度已達83%，預定年底完成，在彰化市區部分大致已經完成，不過，台一線中山路從彰化市曉陽路到縣政府前，近日又在開挖，很多民眾抱怨「不是才挖過嗎？怎麼又挖了？」
台一線路權單位公路局彰化工務段表示，彰化市台一線中山路及中正路正在施設的工程，是由內政部國土管理署下水道工程分署施作汙水下水道管線及用戶接管工程，由於管徑大，管制範圍也拉大，雖然現場有專人指揮，在尖峰時段，仍造成塞車。
不過，也有民眾認為，無論是自來水、汙水下水道、路面刨除等工程，都是非做不可，挖路埋管當然都會造成民眾不便，但建議要做好交通維護及替代道路規畫，並要設置公告及專人引導。
彰化工務段表示，國土署在彰化市區辦理的汙水下水道管線及用戶接管工程，預定在六月底前完工，公路局會請施工單位注意交通維護與安全，避免造成民眾的不便。
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